王品拓展非都會區外送客源 看中foodpanda三優勢

foodpanda與王品集團舉辦結盟啟動記者會。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕王品集團與外送平台foodpanda本月1日起展開獨家合作，王品主要看上foodpanda三大優勢：消費者觸及率最高、非都會區也能外送、大數據分析能力。上線短短2週，王品集團整體業績已挹注2成，而「石二鍋」在一週內賣破1萬鍋，牛排類單日訂單量更大增2倍。

foodpanda總經理黃逸華表示，王品集團是台灣最有影響力的餐飲集團，而foodpanda是消費者在台灣常用度第一的外送平台，這次合作可說是強強聯手；此次王品集團一次上架21個品牌，同時也是foodpanda來台12年以來，一次上架最多餐廳，顯示雙方對這次合作的重視。

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黃逸華透露，王品集團上線以來，業績天天都破百萬，且上線短短2個禮拜，就衝到業績表現前3名。她也從數據分享有趣洞察，從品類來看，全台最愛吃牛排的區域為新北市與桃園市，合計佔牛排類訂單的35%之多，還發現到最愛在吃西餐時搭配濃湯的是彰化人。

王品集團營運長李威進開玩笑說，「今天有點像是結婚」，上線以來成績超乎預期，目前業績已成長2成，未來希望借重foodpanda的數據分析，讓王品集團無論在都會地區或非都會地區，都能送到消費者手中。

事實上，王品集團先前曾上架Uber Eats，但因為合約到期，再加上看中foodpanda是台灣最大的外送平台，以及在非都會區拓展的成績，因此轉而和foodpanda合作，預料能觸及到之前無法送到的地方，服務範圍不再僅限六都。

王品集團目前內用、外帶、外送三路並進，李威進分享針對內用和外送的不同策略：內用主要設計多樣的餐點，外送則會設計符合個人經濟的餐點，未來也會借重foodpanda的數據分析，設計出更貼近消費者的產品。

至於外送是否會影響廚房內部的效率？李威進說明，餐廳製作餐點時都會進行分流，不能因為外送而影響顧客的內用體驗，也不會因為內用客人多而拖延外送消費者的時間，王品會把工作流程處理得更精細，讓消費者都能有好的體驗。

此次王品跨品牌、foodpanda跨部門的合作是一項大工程，foodpanda商務總監簡紫涵透露，他們在一個月內集體動員專案小組，將財務端、系統端、行銷端整合在一起，才能在短時間內有這樣的成果。

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