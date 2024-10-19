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IMF示警：中國若維持出口成長模式 GDP將跌破4％

2024/10/19 05:49

IMF總裁喬治艾娃呼籲中國轉向消費主導的經濟成長模式。（彭博）IMF總裁喬治艾娃呼籲中國轉向消費主導的經濟成長模式。（彭博）

首次上稿 10-18 22:17
更新時間 10-19 05:49

〔編譯魏國金／台北報導〕國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃18日指出，中國經濟體太大，無法繼續依賴出口驅動成長，除非中國轉向消費帶動的經濟模式，否則將面臨危險的成長放緩局面。

喬治艾娃接受路透專訪表示，如果中國維持目前的成長模式，其經濟成長在中期間可能降至低於4%，「從社會角度而言，這樣的程度對中國將非常艱困」。

喬治艾娃將出席IMF與世界銀行在華盛頓舉行的年度會議，中國大量出口引發越演越烈的貿易緊張，料將成為會議的熱門議題。

喬治艾娃指出，IMF的研究顯示，如果中國進行改變，讓消費者有信心支出更多，中國將大幅提高經濟增速。

她說，「中國正處於交叉口，如果他們持續當前模式，亦即出口導向的成長，就會招致麻煩，因為中國的經濟已成長到在全球貿易上，其出口不再是次要因素的程度」。她補充，北京不能再「依賴一些奇蹟，在龐大的經濟體中，保留出口導向模式作為可行的工具」。

喬治艾娃說，中國近期的財政刺激計畫是「正確方向」，其目的在振興因長達數年的房地產危機而粉碎的消費者信心。由於內需低迷，導致中國將更多製造業產品出口，引發美國、歐洲與其他國家提高關稅壁壘，以保護本國勞工與企業。

她表示，IMF仍在評估中國刺激措施的成效，但更深層次的改革是必要的，如此才能使經濟轉向消費導向的成長模式，這些包括退休金改革、建立社會安全網，以降低大量預防性儲蓄的必要性。

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