英國加入CPTPP將生效 政院經貿辦：持續爭取入會

CPTPP已批准英國入會協定，將於12月15日生效實施。對於我國申請入會，行政院經貿辦今天表示，我國持續透過各種管道與做法爭取入會。（圖取自經貿辦臉書）

〔記者鍾麗華／台北報導〕跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）已批准英國入會協定，將於12月15日生效實施。對於我國申請入會，行政院經貿辦今天表示，我國持續透過各種管道與做法爭取入會，惟入會案能否於今年內有所進展，仍需視全體成員討論結果而定，並非可操之在我，也呼籲不應有政治考量。

經貿辦表示，關於CPTPP加入新成員案，CPTPP成員已經確立「奧克蘭三原則」，任何新加入的成員都必須符合協定高標準、遵循貿易承諾，並且由全體CPTPP成員共識決定。目前各CPTPP成員對於我國符合前兩項標準並無意見，但請我國加強與每一個成員溝通，以利取得全體共識之支持。

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經貿辦說，為爭取每一個CPTPP成員支持，我國持續透過各種管道與做法，展示我國符合CPTPP高標準並遵守貿易承諾，例如藉推動洽簽雙邊的經貿協定，包含台加投資協定、台英提升貿易夥伴關係協議等，強化CPTPP成員對於我國符合CPTPP高標準的認同，努力為取得成員的共識打造有利的條件。

經貿辦指出，除外館持續接洽，立委利用休會期出訪各CPTPP成員進行國會外交爭取支持，各產業協會及學界代表亦強化與成員交流，均有利於爭取成員對我國申請案正面共識。

經貿辦強調，政府將持續呼籲CPTPP成員，在處理新的入會案上，必須維持CPTPP的高標準，並按照各個申請方能否符合高標準與遵循貿易承諾的實際情況公平審查，不應有政治考量，爭取CPTPP成員早日做成有利於我國申請案之決定。

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