口嫌體正直？中國瘋搶iPhone 16 首3週在中銷量激增20％

蘋果iPhone 16在中國銷量大幅攀升。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《彭博》報導，隨着需求回升，蘋果iPhone 16在中國首三週銷量飆升20%，這對今年在中國市場遭遇挑戰的iPhone而言，是一個正面訊號。

根據Counterpoint Research數據，iPhone 16於9月開賣，迄今為止的表現優於前一代產品。消費者持續轉向價格較貴的高階機型，Pro和Pro Max的銷量較去年同期成長44%。

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儘管這只是首三週的成績，但數據顯示蘋果2024年新品發售比去年好。Counterpoint 分析師 Ivan Lam 認為，生產問題使得iPhone 15系列在發售之初遭遇障礙，可能限制初期銷量，iPhone 16系列因產能順利提升、前後一致的定價策略，以及現有iPhone用戶的換機潮，在中國市場出現大幅增長。

iPhone 16雖有好的開始，仍面臨許多中國品牌的競爭，Vivo剛剛發表全新的X200 Pro旗艦機，華為預計11月推出新一代Mate，小米和Oppo也將在年底更新產品陣容。

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