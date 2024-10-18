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蕭副總統：政府支持金融業淨零轉型 積極發展綠色金融

2024/10/18 17:57

玉山金控今天舉行「ESG永續倡議行動」。圖中為副總統蕭美琴，右三為行政院副院長鄭麗君、左二為金管會主委彭金隆、左三為玉山金控董事長黃男州。（記者王孟倫攝）玉山金控今天舉行「ESG永續倡議行動」。圖中為副總統蕭美琴，右三為行政院副院長鄭麗君、左二為金管會主委彭金隆、左三為玉山金控董事長黃男州。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行今（18）日舉辦「玉山ESG永續倡議行動」，號召超過160家來自國內外的優質企業及醫療院所加入倡議；副總統蕭美琴出席論壇致詞表示，政府支持我國金融業淨零轉型，積極發展綠色金融、培育金融人才、協助數位轉型、完善資安防護，成為金融安全的堅實後盾。

自2021年起，玉山每年舉辦ESG永續倡議行動，攜手企業夥伴們共同承諾並採取具體行動減緩對環境與自然的衝擊，今年邁入第四年，參與夥伴除了來自各產業龍頭、隱形冠軍、海外台商等逾百家企業外，更號召26家醫療院所以及來自丹麥、希臘、美國、新加坡、日本等國際大型企業共襄盛舉。

此次倡議行動邀請到副總統蕭美琴、行政院副院長鄭麗君、金管會主委彭金隆、環境部部長彭啟明等蒞臨指導，給予與會倡議企業、醫療院所期勉與鼓勵；波蘭、英國、加拿大駐台辦事處、印度台北協會、日本交流協會也都派員出席響應。

蕭副總統於現場寫下「點亮台灣，永續未來」的祈福天燈，致詞中感謝玉山及在場企業透過公開倡議，號召志同道合的夥伴，結合產官學研的共同努力，實踐永續發展，讓世界看到台灣的永續競爭力。

蕭副總統強調，政府支持金融業淨零轉型，積極發展綠色金融、培育金融人才、協助數位轉型、完善資安防護，成為金融安全的堅實後盾。淨零轉型需要改革的勇氣，讓我們共同創造台灣獨特的光芒，以永續思維讓世世代代得以長久發展。

環境部彭部長表示，透過與各界溝通推出台灣碳費制度，鼓勵企業更積極投入資源推動淨零減碳，除了可以降低碳費更能提升企業競爭力，而過程所需要的資金需求，希望有銀行綠色金融的支持，一同促進中小企業的淨零轉型和包容成長。

「一個好的ESG策略，就是一個好的企業發展策略」玉山金控董事長黃男州表示，全球對氣候、環境、社會等議題的重視及渴望轉型，讓ESG成為企業長久經營不可或缺的一環。只有大家在各自的領域努力，在大方向上齊心協力，才能為台灣、為世界帶來實質的正面影響。

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