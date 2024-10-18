中華電信創新應用資通訊科技 積極落實生物多樣性保育

中華電信參加2024氣候博覽會，右3為中華電信黃志雄執行副總。（業者提供）

〔記者高嘉和／綜合報導〕中華電信於今（18）日開幕的「2024 臺灣氣候行動博覽會」中，以「永續精采，世代前行」為主題，不僅率先同業承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響（Net Positive Impact, NPI）與實現無淨毀林（No Net Deforestation, NND）目標，並積極呈現結合資通訊技術以因應氣候變遷、落實生物多樣性保育與不毀林承諾、建構自然生態正向典範，運用科技協助保育黑面琵鷺等各方面之努力及成果。

中華電信執行副總經理黃志雄在博覽會高峰論壇中以「AI數位賦能對ESG之機會與挑戰」為主題發表演講，介紹AI發展對氣候變遷因應及生物多樣性保育帶來許多應用機會。中華電信研發AI技術助力智慧維運，除有效減少碳排放，並進一步保護生物棲地，這些創新技術應用充分凸顯中華電信在運用資通訊科技於永續發展和生態復育的領導地位。

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本次博覽會上，中華電信創新結合數位與行動裝置推出多項互動展品，讓參觀民眾現場同樂。「永續智多星」遊戲，讓參觀者透過趣味挑戰深入了解中華電信在科技減碳、創新節能方面的智慧解決方案；「繪動精采永續」展區則可透過行動裝置為台灣特有生物如寬尾鳳蝶、台灣黑熊、梅花鹿及藍腹鷴進行著色，並在現場大銀幕上栩栩如生地呈現，增添參觀的互動性與趣味性。

中華電信展出AI黑面琵鷺生態監測，歡迎民眾至台中自然科學博物館參觀體驗。（業者提供）

除互動遊戲外，中華電信共展示七大主題，包括氣候變遷因應及揭露、生物多樣性保育及不毀林承諾、TNFD（自然相關財務揭露）階段性成果、百種保育計畫、生態場域復育、歐碳永續雲，以及黑面琵鷺生態監測等，同時以臺灣立體模型展示全台各地行動成果。其中，黑面琵鷺生態監測為全臺首創的AI自動辨識黑面琵鷺監測系統，以中華電信5G高速傳輸網路，結合工研院開發AI辨識演算法持續迭代與多模型精進，全天候穩定監控、快速準確辨識黑面琵鷺，體現企業多方資源整合、創新科技於生態復育的潛力；中華電信更利用電子圍籬技術監測巢位周圍環境，能快速通報入侵影像，確保黑面琵鷺的棲地安全。

中華電信認知企業在環境保護中的責任，積極推動「百種保育計畫」，將自身的營運據點，作為未受保護區庇護之受威脅植物的保育基地；不僅投入資源保護受脅植物，並導入公司之AIoT監測技術，將科技融入保育工作中，實現即時監測與風險管理理念，推動自然正向主流化，為受脅植物的保育盡一份心力。

本次參展展現中華電信以科技創新支持生物多樣性保育及應對氣候變遷的決心，致力於實現2030年「扭轉生物多樣性流失」里程碑與2050年「人與自然和諧共存願景」，實踐「成為以永續發展為基礎的國際標竿企業」目標。

中華電信積極落實生態保育，右3為氣象署程家平署長、左3為行政院能源及減碳辦公室林子倫副執行長。（業者提供）

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