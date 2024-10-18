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運價小跌0.42點見曙光？美西航線跌4美元 亞洲線漲幅7.96％

2024/10/18 15:27

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）小跌0.42點，亞洲線漲幅7.96%。（萬海提供）最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）小跌0.42點，亞洲線漲幅7.96%。（萬海提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價走勢見曙光？最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）為2062.15點，下跌0.42點，週跌幅0.02%，其中，近洋線的遠東到東南亞運價上漲，漲幅7.96%，四大主要航線雖然都下跌，但遠東到美西航線僅跌4美元，跌幅0.08%。

市場人士指出，美東3天罷工，還是對船班回航日期造成影響，在船舶停班、供給減少下，近期貨量不錯，運價出現止跌跡象。

根據最新一期出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1950美元，較前一期下跌90美元，週跌幅4.41%；遠東到地中海運價每TEU達2312美元，較前一期下跌57美元，跌幅2.4%；遠東到美西每FEU達4726美元，較前一期下跌4美元，跌幅0.08%；遠東到美東每FEU達4969美元，較前一期下跌585美元，跌幅達10.53%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週上漲31美元達420美元，漲幅7.96%。

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