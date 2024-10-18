越南砸重金挖角南韓醫生！曝「月薪8位數韓元」驚人待遇

南韓醫師低薪血汗，實習與住院醫師的待遇與勞務不成正比。圖為參加會議的南韓實習醫師。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓2024年爆發醫療危機，主因來自大批的實習及住院醫師以罷工手段，來抗議政府強硬推行醫學院擴招的政策，根據韓媒報導，一些南韓醫師因此醞釀出走，越南成為他們的目的地之一，有越南當地醫院開出「每週工時44小時、月薪3000萬韓元（約77萬元新台幣）」，月薪8位數韓元的驚人待遇，導致越來越多的南韓醫生希望去越南工作。

韓媒《朝鮮日報》報導，根據南韓醫療界在週三（16日）接獲的消息，已經有30多名南韓醫生，將報名參加11月2日在胡志明市醫藥大學所舉辦，針對外籍醫師的英語考試，並在9月底前往胡志明市進行身體檢查，換句話說，這些人將透過越南當地的醫師資格認證流程，在越南當地醫院工作賺錢。

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根據韓國保健產業振興院（KHIDI）資料，越南針對一些高醫療水準的國家，不會要求對方在本國的資格考試成績，只需要提交在本國醫師執照等文件就好，但必須通過越南當地體檢，以及醫護人員英語考試。

據稱，目前越來越多的南韓醫生希望去越南工作，辦理文件以及越南翻譯溝通的相關仲介生意十分火熱，仲介指出，不只整形外科、皮膚科這些在越南較熱門的科別，不少南韓的急診專科和牙科醫師，也正在申請去越南行醫的資格。還有一些辭職的南韓實習醫師，也在考慮進軍越南。

報導稱，越南當地給南韓醫師的薪資相當優渥，越南Vingroup旗下的Vinmec Healthcare System，在今年5、6月招募了內科、兒科、婦產科等南韓專科醫師，工作地點為河內，每週工時只要44小時，月薪則有3000萬韓元，每月還有提供住房補貼800美元（約2.6萬元新台幣）。

而根據《路透》今年2月報導，南韓的實習與住院醫生採36小時輪班制，每週值班時間經常超過100小時，含加班費在內的月薪，卻只有200萬至400萬韓元（約5.1萬至10.24萬元新台幣），薪資待遇與勞務不成正比。

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