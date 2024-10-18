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台積電股價飆漲達1100元新天價 市值破28.5兆元

2024/10/18 09:06

台積電股價飆漲達1100元新天價，市值破28.5兆元（資料照）台積電股價飆漲達1100元新天價，市值破28.5兆元（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電 （2330）昨法說會報喜，台積電ADR飆漲9.79％，收205.84美元新高價，加上外資全數調高目標價，台積電今以1095元開出，並隨即攻達1100元新天價，上漲65元，突破先前的歷史高價1080元，市值一舉達28.5兆元，創歷史新高。

台積電法說會公布第三季財報，優於市場預期，稅後純益約新台幣3252.6億元，季增31.2%、年增54.2%，毛利率達57.8%，營業利益率為47.5%，雙率皆超標並創近7季新高，每股稅後盈餘高達12.54元，創單季獲利新高。

台積電預估第四季營收以美元計算為261億至269億元之間，季增11.06%至14.46%，毛利率將達57%-59%，營收與獲利將續創新高，並二度上修全年營收，以美元計約年增近三成。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，「AI需求是真的（AI is Real）」，不會是泡沫，需求才剛開始，他並預告明年與未來五年將會健康成長。預估伺服器AI處理器貢獻今年營收將成長超過兩倍，佔台積電2024年營收約15%。

台積電第三季繳出獲利佳績，第四季也將持續創新高，主要來自智慧型手機、AI需求先進製程3、5奈米奈米的強勁需求，帶動產能利用率高升。拜強大的技術領先與廣泛的客戶投產，台積電以美元計，二度上修2024年營收成長將接近30%。

台積電法說報喜，加上歐洲央行宣布今年第三度降息、美國零售銷售表現優於預期，美股主要指數大多收漲，道瓊工業指數上漲161.35點、0.37％，再創歷史新高；費城半導體指數上漲0.95％。台積電ADR飆漲9.79％。

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