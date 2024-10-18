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還不是慶祝的時候！IMF警告：「2因素」仍是全球經濟障礙

2024/10/18 09:41

IMF警告，高債務、低增長等因素，仍然是全球經濟的主要障礙。圖為INF總裁喬治艾娃。（路透）IMF警告，高債務、低增長等因素，仍然是全球經濟的主要障礙。圖為INF總裁喬治艾娃。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際貨幣基金組織（IMF）週四（17日）警告，雖然全球經濟復甦取得顯著進展，但高債務、低增長等因素，仍然是全球經濟的主要障礙，可能使經濟長期處於低迷狀態。IMF總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）更示警：「現在還不是慶祝的時候」。

喬治艾娃週四指出，儘管全球經濟復甦取得了顯著進展，但各國政府已經過於依賴債務，而經濟增長乏力，加劇了償還債務的挑戰。喬治艾娃因此認為「現在還不是慶祝的時候」，表示高債務與低增長是眼前最大的挑戰，這是可以做得更好的地方。

儘管喬治艾娃讚揚主要央行在抑制通膨方面所做的工作，但這並非普遍性，一些經濟體仍在繼續與物價上漲作鬥爭，這加劇了社會和政治不滿。

喬治艾娃又警告，國際貿易將不再像以往成為經濟增長的引擎，突顯出許多經濟體限制性政策的擴散。

IMF本週警告，在美國和中國的推動下，全球公共債務今年恐首度突破100兆美元，將達到全球國內生產毛額（GDP）的93%。

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