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一個人的武林！台積電2奈米將達7座之多

2024/10/18 07:39

〔記者洪友芳／新竹報導〕護國神山台積電 （2330）的先進製程進入「一個人的武林」霸主局面，董事長魏哲家指出，明年量產的2奈米需求將高於3奈米，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。供應鏈指出，台積電2奈米南北共規劃達七座廠，將是該公司史上一代製程最多廠，代表台積電在先進製程已進入「一個人的武林」時代。

有別於英特爾、三星在先進製程節節敗退，台積電則持續領先，奠定勝出的霸主地位。因高運算力的AI晶片訂單齊湧台積電，帶動該公司先進製程產能大爆發，3奈米製程出貨佔第三季晶圓銷售金額的20%，5奈米製程佔達32%，合計佔達52％，相當於貢獻單季營收達約四千億元。

台積電南科18廠是生產3、5奈米的廠區，供應鏈廠商指出，原本各四座廠的超級晶圓廠區，因應3奈米需求旺，近年來陸續將5奈米產能轉換到3奈米，目前3奈米廠比5奈米廠多。

魏哲家表示，HPC應用產能客戶雖大多數往小晶片（Chiplet）走，但並不會影響客戶對2奈米採用情況，目前感受客戶對2奈米需求「很多、很多」，預期需求將高於3奈米，2奈米世代的A16製程也很有吸引力，公司正積極準備產能，以滿足客戶需求。

台積電2奈米系列製程分佈竹科寶山與高雄廠區，目前規劃寶山二座廠，高雄楠梓園區多達五座廠，共七座廠之多，最大月產能將共達十萬片以上。竹科寶山二奈米首座廠正在試產中，預計明年量產；高雄楠梓園區首座廠預計年底裝機，寶山第二座廠可望明年四月展開裝機。

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