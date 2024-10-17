台積電台灣廠區電價全球最貴？台電回應了

台積電指出，目前全球所有廠區中，電費最高的是台灣廠區。（路透）

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電費頻漲 台積電：台灣廠電費已居全球廠區最高

〔記者林菁樺／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）於17日召開線上法說會，會前外界就預料電費成為關鍵焦點，台積電指出，近幾年公司電費已倍增，目前全球所有廠區中，電費最高的是台灣廠區；對此，台電透露曾與台積電討論過電費計價方式，並強調我國調整後的電價仍低於日本、韓國及德國，台積電可能有向當地政府爭取較低的電價。

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台灣近年電價調整以產業為主，半導體等景氣好的製造業首當其衝，已經連續4次調漲；台積電財務長黃仁昭17日在法說會上表示，2022年電費上漲15%，2023年上漲17%，2024年上半年漲25%，這次再漲14%，相較海內外廠區的電費，台積電在台灣廠區電費已居全球所有廠區中最高，較過去幾年已是倍增。

對此，台電進行三點說明，說法也與台積電「略有出入」。台積電海外廠區有日本、美國、德國等地，台電說明，經查，今年各國仍有調整電價，且調整後，台灣產業電價仍舊低於日、韓、德等地的產業電價，但確實高於美國產業電價。

台電補充，台積電有自己的商業模式，可能有與日本政府商議，爭取較低的電價，台電並不會有台積電全球廠區電價數據。另外，日本、美國等電業複雜，如日本電業自由化，美國也是各州有各自的電業公司，台電比較的標準是以日本、美國等地的「全國產業平均電價」，並非台積電向當地議價後的單價。

此外，台電也說明，台積電為24小時用電公司，因採用時間電價，具有尖峰短、離峰長的特性，因此台積電的平均電價單價「會低於」實際公告的產業電價。根據台電資料，16日上路後，我國產業電價平均單價為每度4.27元。

台電重申，台積電經營成本，除了水、電之以外，尚包含技術人才等其他成本，以目前來看，台積電在台灣設廠相對成本仍較各國為低。

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