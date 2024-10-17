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電費頻漲 台積電：台灣廠電費已居全球廠區最高

2024/10/17 16:43

台積電指出，目前全球所有廠區中，電費最高的是台灣廠區。（資料照）台積電指出，目前全球所有廠區中，電費最高的是台灣廠區。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台電頻調高電價，晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今（17）日召開線上法說會，台積電指出，近幾年公司電費已倍增，目前全球所有廠區中，電費最高的是台灣廠區，台積電沒有與民爭電的問題。針對AI需求用電提高的問題，台積電董事長魏哲家表示，已獲得政府保證，將提供所需的用電支持，電力來源是核電或綠電，暫不便透露。

台積電財務長黃仁昭表示，2022年電費上漲15%，2023年上漲17%，2024年上半年漲25%，這次再漲14%，相較海內外廠區的電費，台積電在台灣廠區電費已居全球所有廠區中最高，過去幾年已經倍增。

電費上漲影響台積電後續毛利率，黃仁昭表示，展望明年將是健康的一年，海外廠新量產，估將影響毛利率2至3個百分點、5奈米轉進3奈米影響1個百分點，2奈米導入也影響毛利率，電費上漲約影響毛利率1個百分點。

針對外資提問台灣缺電危機、高雄廠是否會受影響、AI需求用電提高是否考慮核電等問題，魏哲家表示，將持續與政府密切溝通，台積電擴產需要水電，會獲得政府承諾，取得水電、土地等協助，台積電相信政府會支持，電力供應會取自綠電或核能等，目前暫時不便透露。

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