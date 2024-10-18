中國爛尾樓融資增至18兆令市場失望 滬深300房產指數暴跌近8％

中國承諾擴大建案融資至4兆人民幣。（彭博）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國政府17日承諾擴大未完工住宅項目貸款金額近1倍至4兆人民幣（18兆台幣），以提振房地產市場。不過該刺激規模顯然遠低於市場預期，導致房地產股暴跌，滬深300房地產指數重挫7.85％、上證房地產指數也跌逾6％。

中國住建部、財政部、國家金融管理局與人民銀行等官員17日舉行聯合記者會，公佈最新振興房市計畫。住建部長倪虹表示，截至10月16日，政府對於所謂「白名單」房地產專案，審批通過了2.23兆人民幣貸款，預計至年底該金額將超過4兆人民幣。

請繼續往下閱讀...

今年1月，中國推出「白名單」計畫，讓地方政府向銀行推薦住房項目，以加速銀行放款，此舉在於確保相關項目完工，並交付給購屋者。

中國金融監管總局副局長肖遠企表示，所有商品房項目現都被納入「白名單」，希望做到「應進盡進」。他也敦促銀商業銀行，要做到「應貸盡貸」，並且改善貸款資金的撥付，做到「能早盡早」。

人民銀行副行長陶玲則強調，允許銀行向有條件的企業發放貸款用於收購房企閒置土地，以及支持地方以專項債收購未售出商品房，然而除了承諾外，對於相關收購沒有提出具體金額與時間表。

這場備受關注的記者會顯然未引發市場喝采。中國滬深300房地產指數暴跌近8％，扭轉前3個交易日的漲勢。彭博追蹤在香港上市的中資地產股，盤中一度跌幅逾11％。上證指數、滬深300與香港恆生指數皆由紅翻黑，收跌逾1％。

香港銀河證券中國房地產研究主管鄭懷武說，「市場或許對於缺乏收購未出售房屋的專項債具體金額，感到失望」。仲量聯行首席經濟學家龐溟指出，該記者會似乎主要是「既有政策的微調；房屋銷售量與價格的改善，並轉化為房市投資與興建，須耗費時間」。

法國巴黎銀行資產管理資深經濟學家羅念慈也說，中國股市的波動可能持續，因為投資人「對於刺激方案以及所公佈的措施能否扭轉局勢沒有信心」。東方匯理銀行駐香港經濟學家治曉佳則表示，由於已宣布的措施相當溫和，市場可能對短期效果抱持懷疑。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法