晟銘電：Q4機櫃營收比重增加 泰國廠明年Q1量產

晟銘電前三季伺服器領域營收比重大幅成長。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕伺服器機殼廠晟銘電（3013）今於法說會中指出，前三季伺服器領域營收比重成長至93%，其中AI佔比4成，晟銘電同時搶進機殼、機櫃領域，第四季起機櫃營收比重將提升，GB200機箱出貨也有望攀升。

受惠AI伺服器需求強勁，晟銘電今年前三季累計營收67.3億元，年增45%，為歷年同期新高。根據研調機構預估，今年全球AI伺服器出貨可望年增達42%，明年在雲端業者及主權雲等需求帶動下，出貨量可望再年增28%，明年AI伺服器佔總體伺服器市場近15%，帶動供應鏈營運可期。

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晟銘電今日指出，去年成長受制第四季晶片短缺、拉貨延遲影響，而今年相對更明確成長，前三季營收中，伺服器比重成長至93%、其中AI伺服器營收則佔40%，預期第四季在機櫃出貨提升下，營收比重會較過往提升；因輝達（NVIDIA）GB200都是以整櫃方式出貨，未來機櫃需求會持續增長，晟銘電同時也持續推進水冷機櫃研發與布局，分岐管（CDM）也正在研發中。

針對產能布局，晟銘電則說，現有東莞、寧波、中壢與泰國四廠，中壢廠去年投產，目前也增設L6至L10組裝線，未來機櫃組裝也會在中壢廠，而泰國廠預計12月中完工試產、明年第一季正式量產，因應客戶需求，未來總體產能將成長2到3成。

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