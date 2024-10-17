藍委批經濟部圖利允能風場 郭智輝：若有不法可以去告

國民黨立委羅智強抨擊經濟部圖利允能風場，經濟部長郭智輝回應，若藍營立委認為不公平，可以提告。（記者林菁樺攝）

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圖利風電業者免罰400億 羅智強痛批經濟部「隱藏會議紀錄」

〔記者林菁樺／台北報導〕國民黨立委羅智強緊咬經濟部對允能風場釋股案，他今（17日）召開記者會痛批經濟部「原則一退再退」，還指經濟部應罰400億元，僅罰3.5億元。經濟部連2天澄清，絕無隱匿任何事實，況且立委拿的是「諮詢會議」紀錄，也非審查會議紀錄，更無所謂400億元罰款一事。

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經濟部能源署說明，允能風場因疫情導致工程延宕、成本上升而有破產之虞。但當時已開始建置、安裝多座風機，為避免變成「爛尾樓」，考量疫情、通膨及破產都不是簽約時所能預見，在防範套利、沒有圖利的前提下，依據股權變動屬於「行政契約規範需協商的重大事項」，由原遴選委員所組成的委員會審查，確認有助風場完工始同意變更，「沒有」逾越行政契約。

經濟部長郭智輝17日也回應，如果羅委員（羅智強）認為這個不公平，可以去提告，他建議，「如果有任何不法，我都建議直接到檢調機構去告，絕對不護短」。

有關羅智強指稱的400億元罰款，是以當年度躉購費率約5.8元、迴避成本2.13元，最糟狀況就是躉售台電5年，價差約3元估算才得出，並非所謂的罰款；但若採此做法，根本蓋不成風場，無從發電，台電也不會有支出。

另外，羅智強提出諮詢會議紀錄列舉扣除19.2億元履保金、回歸迴避成本購電、撤銷或廢止電業執照等罰則，都是行政契約內涵，在諮詢會議中，主要是針對開發商主張因財務危機而需要引進新投資人的財務說明，「如有虛偽意思」表示的罰則，並不是後來股權變更的罰則。

審查會確實也要求允能提出額外的違約罰則，針對股權不再變更，允能有提出3.5億元保證，承諾原股東wpd不再移轉股權，如有違反原行政契約相關規定的罰則，也會在完工併網後一併結算。

允能風場原股東德商達德集團（wpd）在2021年釋股予法商道達爾（Total）時，即承諾不再釋出剩餘股份，但達德集團於2022年因商業考量，將全球的離岸風電事業全數轉售美商全球基礎建設基金（GIP），允能風場並非個案，但仍違反不再釋股承諾，3.5億元保證金經濟部已於2023年沒收。

能源署也補充，立委來函索取的資料是2019年、2021年允能風場股權變更的「審查會議」紀錄，立委卻以2021年的「諮詢會議」紀錄指控經濟部隱匿資料，但諮詢會議性質、形式均有所不同，並不屬於立委所指的審查會議。

經濟部強調，諮詢會議絕不是秘密會議，因事涉重大公共利益，諮詢會議除邀請遴選審查委員、雲林縣政府及允能公司外，也邀請國內外融資銀行團等股權變更的利害關係人釐清相關議題。

能源署也再次強調，股權轉移都需經原遴選委員會審查，新加入的美商、日商、歐商均有國際投資實績，並要求履約能力應優於過去才予以同意，目前已完成全數80座風力機建置，預計每年可提供24億度綠電。

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