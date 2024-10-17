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圖利風電業者免罰400億 羅智強痛批經濟部「隱藏會議紀錄」

2024/10/17 11:03

國民黨立委羅智強舉行「圖利風電四百億 全民損失無人扛」記者會（記者叢昌瑾攝）國民黨立委羅智強舉行「圖利風電四百億 全民損失無人扛」記者會（記者叢昌瑾攝）

〔記者劉宛琳／台北報導〕為達標「2025非核家園」，政府近年來推行綠能，經濟部憂台灣成為外商套利的對象，要求開發商釋股應遵守不得移轉股權超過50％的原則。不過，國民黨立委羅智強今開記者會拿出經濟部會議紀錄，痛批經濟部「原則一退再退」，讓風電業者可全數轉移持股外，更逃脫內部決議的罰則將近400億，質疑有圖利業者之嫌。

羅智強解釋本案來龍去脈，他指出，2020年3月，達德能源第一次股權變更，經濟部亦首度召開允能風場的履約事項審查，經過兩次會議的審查，同意允能釋股25%股權授予泰國的EGCO（泰國能源）集團，此時達德所佔的股份已低於50%

羅智強接著指出，但到2021年5月，允能風場僅完成80座風機中的3座風機建置，不僅「2020年底完成建置且併聯」承諾已然跳票，而且對經濟部表示有財務危機，預計5月底就將用光現金，宣布破產。因此，經濟部於2021年5月第二度召開允能履約事項審查，經過多次會議審查，雖然同意允能再將25%的股權售予法商Total集團，但也立下但書，要求允能再取得電業執照前，不得再轉移、變更股權。

羅智強揭露，2021年5月21日由時任經濟部政次曾文生召開的諮詢會議之記錄，經濟部在會議中要求允能不得再有違規，否則違規開罰的罰則包括罰款19.2億元、以迴避成本（即當時台電公告當年度迴避成本而非躉購電價）購電5年、經濟部得撤銷允能發電執照等、財務紀錄列入未來申請其他開發案評選參考，總計可高達400億元的罰則。

羅智強指出，不過，2022年5月達德能源卻三度釋股，將其負責全球離岸風電的子公司WPD Offshore GmbH旗下事業體全部售予美國的GIP集團（全球基礎建設合夥公司）。而GIP在收購允能後，於2022年9月成立「天豐新能源」。

羅智強調查發現，達德能源第三次釋股，不但沒有依法事先提交經濟部審查，而且是「先斬後奏」，母公司已在國外簽約釋股，才「告知」經濟部，要求經濟部「核准備查」。在此期間，宣告已有財務問題的達德在台離岸風電部門，依然能遴選取得其他離岸風電開發案。

對於會議記錄取得過程，羅智強不滿表示，一個月前就已經請經濟部提供相關達德允能釋股的審議會議紀錄，卻拖延一個月後才願意提供三份共8頁的會議紀錄，其中還將會議主持人曾文生的名字塗黑，顯然是欲蓋彌彰，後續比對吹哨者提供的文件後發現，甚至缺少了2021年5月21日/5月23日最關鍵的會議紀錄，簡直就是離譜至極。

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