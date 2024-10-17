遭批「誤入歧途的小白兔」郭智輝反問「你覺得我是嗎？」

經濟部長郭智輝。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺、吳柏軒／台北報導〕經濟部長郭智輝因拋出菲律賓種綠電議題引發民意代表抨擊，國民黨立委王鴻薇再批郭要下台，是「誤入叢林的老黑兔」，他今（17）出席活動會後再談相關議題，離開前被問及是否為「誤入歧途的小白兔」，郭停下腳回應，「我沒有誤入歧途」，直言自己在企業界四十多年，「我怎麼可能是小白兔」。

郭智輝今天陪同行政院長卓榮泰出席「2024台灣創新技術博覽會」，會後依舊被追問菲律賓種電議題。被問到是否有向卓榮泰說明相關構想，他表示，「這麼短的時間內，還沒提出，但經濟部當然會報告，等做好可行性評估，與專家、學者討論，就會去向行政院報告。

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有關菲國電價格較高，郭智輝也解釋，雖然拋出這個命題跟大家討論，但不可能去買一個貴的電回來給台灣，增加自己的麻煩，希望透過經模經濟降低成本，目的是希望幫助台灣需要綠電的廠商，可以買到更便宜的綠電。

郭智輝也挨轟對能源政策反反覆覆，他澄清，自己從來沒有改變反反覆覆，只是提出來某一件事情，看起來好像跟停留的印象有差別，但他的目的、做法「就是要與時俱進」。

電子媒體業再追問「部長是否認為自己是誤入歧途的小白兔」，已結束受訪的郭停下來反問，「你認為我是嗎？」

郭智輝也說，我跟各位報告，「我沒有誤入歧途」，他捨棄教授、董事長的身份，我為什麼要來，你們應該可以很清楚，「我就是希望能夠創建成一個經濟成長的台灣」，把自己過去所學、經驗回饋給大家，這是他來經濟部的初心。郭智輝更說，我在學校當教授當了十幾年，在企業裡面當董事長四十幾年，「我怎麼可能是小白兔」。

「誤入政治叢林的小白兔」多形容非政治領域出身者進入政治圈，不夠適應政治文化；前總統陳水扁時代，由產業界轉往經濟部長的宗才怡形容自己是「誤闖政治森林的兔子」，當時僅任職48天，是史上任期最短的經濟部長。

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