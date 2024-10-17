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備銀彈支援全球AI競賽 ! 台企海外籌資規模近千億元

2024/10/17 13:15

AI 競賽全球開打，台企掀自2007年以來最大規模募款熱潮。（彭博）AI 競賽全球開打，台企掀自2007年以來最大規模募款熱潮。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AI賽道全球開打，晶片製造商為滿足人工智慧零組件需求成長而不斷展開擴張計畫，台灣企業也準備銀彈支援這場耐力賽。根據《彭博社》彙編數據顯示，台灣企業今年海外籌資金額高達29億美元（約新台幣933億元），創2007 年以來新高。

據報導，分析師預計，大部分交易將在海外進行，以籌集美元資金，有助於促進原材料的購買。

分析師指出，全球爭奪晶片和擴大產能的激烈競賽，台灣科技公司借貸需求將保持高水準，由於AI需求成長，台灣半導體龍頭指標股台積電與同業的財報營收均高於預期，加上日前台股大幅反彈，有利更多企業進行增資。

據報導，下一個大型發行人將是鴻海，將考慮透過可轉換債券籌集高達7億美元（約新台幣225億元）的資金，以提高伺服器容量。此前廣達也在9月尋求透過出售此類票據籌集10億美元（約新台幣322億元）資金。

當借貸成本較高時，可轉換債券很受歡迎，如果相關股票上漲​​，這些轉換債將為投資者提供獲利的機會。

花旗集團台灣亞洲股票資本市場董事總經理Jennifer Pu表示，預計2至3年內，台灣公司（尤其科技公司）會有更多資本需求，因為先進晶片供給依舊吃緊，可望繼續推動市場的籌資浪潮。

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