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台股收盤》台積電扯後腿 指數收低小漲42點

2024/10/17 13:52

台積電扯後腿，指數終場漲42.86點，收23053.84點（資料照）台積電扯後腿，指數終場漲42.86點，收23053.84點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股4大指數週三全面回彈，台股今在台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）等AI股開盤上漲，指數開盤漲103.23點，以23114.21點開出，在電子股領軍上攻，金融與傳產助攻，指數一度來到23191點，不過，在台積電在法說前夕賣單砍出，終場跌10元，拖累大盤，終場漲42.86點，收23053.84點，成交量3720億元。

台積電今股價跌10元，收1035元（資料照）台積電今股價跌10元，收1035元（資料照）

前10大成交額漲多跌少，台積電跌10元，收1035元，成交額560.5億元，排名第1；聯鈞漲17.5元，收247元，成交額147.8億元，排名第2；鴻海漲3.5元，收208.5元，成交額134.29億元，排名第3；晟銘電漲6.5元，收153.5元，成交額90.15億元，排名第4；廣達漲5.5元，收300.5元，成交額77.44億元，排名第5。

京元電子漲1元，收134.5元，成交額58.63億元，排名第6；奇鋐漲3元，收679元，成交額56.88億元，排名第7；聯發科以平盤1275元作收，成交額52.82億元，排名第8；羅昇漲1元，收141.5元，成交額45.08億元，排名第9；金寶漲0.9元，收25.7元，成交額43.83億元，排名第10。

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