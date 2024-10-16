仁寶搶攻AI商機 攜康舒打造L11解決方案

仁寶觀察，集團首次揮軍開放運算計畫（OCP）高峰會，就收到來自各界的熱烈反應。（仁寶提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）積極提升AI伺服器領域的產品滲透率，已開始與歐美大型雲端服務供應商 （CSP） 合作，在浸沒式冷卻 （Immersion Cooling） 解決方案中部署應用伺服器，同時也攜手集團旗下電源供應器廠康舒（6282）打造L11（伺服器機架組裝、測試與系統安裝）解決方案。

仁寶表示，集團現已釋出可搭載4顆GPU（圖形處理器），且適宜通用型運算與AI運算的1OU（高度1.89吋）應用伺服器，由於企業客戶越來越看重產品與系統的整合程度。仁寶為因應反市場需求變化，推出客製化解決方案，在散熱方面提供氣冷與直接液冷（DLC）作為客戶的選項。

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此外，仁寶考慮到資料中心基礎設施的應用場域，伺服器的部署具有網格 （Grid） 與高密度 （Dense） 特性，因此也釋出相應規格的伺服器，並整合專為雲端計算環境而設計的處理器。同時，在主板模組的設計與開發上，皆符合開放式運算標準，提升與代工合作夥伴之間的協作能力，也導入專業軟體以滿足終端客戶的遠端管理需求。

關於與康舒合力打造L11 解決方案，仁寶提到，此舉將有助於提供大型雲服務提供商（CSP）的客製化需求，同時展現集團在伺服器方面的垂直整合實力，以及彰顯集團共同合作之下帶來的效益，此次首次揮軍開放運算計畫（OCP）高峰會，就收到來自各界的熱烈反應。

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