永豐銀與售電業者合作綠電信託 年減碳達1314座大安森林公園

永豐銀行與寶晶能源簽署MOU推動公民電廠願景，並與子公司寶富電力合作導入綠電交易信託。（永豐銀提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控子公司永豐銀行持續綠色金融加速淨零，並協助企業客戶減碳；永豐銀今天（16日）表示，目前已與超過20家售電業者合作綠電信託，並從去（2023）年第四季起陸續啟動轉供，預計一年可達 10.35億度電、減碳量約51.13萬公噸，相當於1314座大安森林公園的減碳效果。

因應碳訂價時代來臨，永豐銀行表示，為協助企業能源轉型、加速達成「2050淨零排放」目標，永豐持續以多元化綠色金融服務，活絡國內綠電市場交易。其中，永豐銀行今（16日）與寶晶能源簽署合作意向書（MOU），力挺寶晶推動中的「公民電廠」計畫並與旗下子公司－寶富電力合作導入綠電交易信託。

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「綠電信託活絡供需、力挺全民共享經濟。」永豐銀表示，透過永豐綠電交易信託平台專款專用資金，可建構發電、售電及購電三方互信機制、保障民間綠電交易金流安全性；同時，為實現全民參與能源轉型願景，永豐銀行響應推動公民電廠開發建置與營運，促進全民共享綠電經濟、落實淨零永續。

至於寶晶公司方面，其長期致力於太陽光電案場的開發、投資、興建、維運、儲能與售電等業務，目前案場總發電容量約為127 MW（Megawatt；百萬瓦），亦於2022年成功併聯全臺首座農電共生示範案場。

對此，永豐銀行強調，未來將透過信託管理機制，支持公民電廠願景；同時，為協助推動再生能源普及和應用，與寶富電力合作導入售電電費信託管理機制，以保障交易金流安全性、提升民間交易效率並活絡綠電供需市場。

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