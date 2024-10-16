三星遭外資連26日淨拋售 創空前賣超紀錄

外資連26日賣超三星。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕韓國BusinessKorea 報導，外國投資人16日拋售近3000億韓元（70.81億台幣）的三星電子股價，創連續26個交易日的賣超紀錄，這個始於8月23日的空前趨勢，使三星電子股價從72500韓元暴跌17.93%至59500韓元。

報導說，三星電子前一次的賣超紀錄是2022年3月25日至4月28日寫下，為連續25個交易日淨拋售。目前的趨勢涵蓋從8月23日至10月16日的32個交易日（僅排除9月3日1天），共賣超11.13兆韓元（2600億台幣）。

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報導說，證券公司已開始下調三星電子目標價，反映市場的謹慎情緒。「公司治理論壇」也對該公司的薪資制度評論說，「從全球標準的角度來看，三星電子的薪資制度根本沒有競爭力」。該論壇進一步強調，創辦家族第3代的時代，必須展現理想的韓企治理模式。

報導指出，三星電子的表現嚴重影響南韓經濟，而外國投資人在韓國股市上地位舉足輕重，他們的交易活動將影響股價與市場趨勢，使當前的淨拋售潮尤其值得關注。

經濟指標、全球經濟條件、利率與地緣政治事件全偷影響投資人行為，市場情緒也對股價動向扮演重要角色，過去26個交易日，三星電子市值的大幅下跌顯示市場的波動與不確定性。

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