新青安寬限期後掀出售潮？財長：逾半未使用寬限期

財政部長莊翠雲表示，新青安貸款有51%沒有申請寬限期。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕新青安貸款給予5年寬限期，立委關切寬限期後是否就有民眾將房屋售出？財政部長莊翠雲今表示，根據統計，新青安僅25%貸款戶申請5年寬限期，有14%申請3年寬限期，51%貸款戶根本就沒有用寬限期。

民進黨立委郭國文上午在立法院財政委員會質詢，新青安貸款給予5年寬限期，而房地合一稅針對持有5年內短期交易課徵35%至45%重稅，會不會5年寬限期一過，就有人將房屋售出，還可避免適用較高的房地合一稅。

請繼續往下閱讀...

莊翠雲回應，根據財政部統計，新青安貸款戶中，有51%根本就沒有用寬限期，申請3年寬限期有14%，只有25%申請5年寬限期。換言之，新青安貸款戶買了第1間自住房屋，基本上還是想要盡快把本金還掉。

新青安貸款於2023年8月上路，根據財政部統計，截至今年9月底，累計協助累計協助8萬餘戶無自用住宅者成長、核貸金額6421億餘元。

另，現行「銀行法」第72-2條規定，銀行不動產放款總額不得超過存款總額及金融債券發售額30%，而多數銀行以27%、28%為警戒。郭國文也關切公股銀行是否超過27%水位，包括兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行、華南銀行及彰化銀行，均表示已超過27%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法