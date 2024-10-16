全國預售屋買氣較高點近腰斬 8月更摔破1萬件

過去3年期間推出的預售屋，陸續要進入完工階段，能否交屋順暢則左右房市後續發展。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸緊縮除衝擊成屋買氣外，預售屋買氣也較6月高點出現幾近腰斬情形。根據內政部實價網最新統計，8月全國預售屋揭露件數不到1萬件、僅8720件，對比6月房市熱絡時、單月高達1萬6431件，買氣衰退幅度近47%，房產業者認為，預售屋向來對房市動態敏銳，尤其7、8月房貸之亂後，購屋社群與群組風向就出現轉變，而且觀察預售屋買氣，也推翻房貸緊縮只衝擊成屋市場的說詞。

根據內政部最新發布，8月六都加新竹縣市預售屋揭露件數，對比6月，除桃園市、台南市預售屋買氣災情較輕、衰退不到4成，以及新北市衰退不到5成以外，其它都會區買氣全數腰斬。

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尤其台北市8月僅有291件，對比6月的706件，減少415件、減幅近59%，另外，新北市、桃園市、台中市以及高雄市，8月預售屋揭露件數均較6月減少1千件起跳。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，8月先有房貸之亂，之後央行找銀行喝咖啡，房市明顯感受風向轉變，預售市場買氣更較房貸之亂前幾近腰斬。

四都預售屋買氣 較高點大減逾千件

曾敬德指出，預售屋市場對價格風向敏銳，在7、8月房貸之亂出現後，網路購屋社群討論風向就出現變化，打破房貸只影響成屋市場的說法，觀察影響預售市場交易量縮的原因眾多，一方面可能與第二季許多個案熱賣，新案供給跟不上，但另一方面影響更大是央行打擊炒房，房市後續上漲動能與信心不足，買氣因此轉為觀望。

由目前預售屋買氣幾近腰斬可直接反映房市信心已不足，而9月還有第七波選擇性信用管制措施上線，可以觀察9月全國預售屋實價揭露狀況，曾敬德指出，房市熱絡時，全國單月預售屋揭露件數逾1萬件，是相當常見，不過，一旦遇到政策抑制或是景氣欠佳，單月預售屋買氣可能直接摔落至6千件，因此，目前已上線的預售屋，若能順銷已算不錯，而且接下來還要觀察過去3年期間推出的預售屋，陸續要進入完工階段，能否交屋順暢則左右房市後續發展。

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