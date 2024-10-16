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電力即國力！台積電供應商家登表態支持九崴興建電廠

2024/10/16 07:14

家登董事長邱銘乾15日站出來大聲疾呼「電力即國力」。（家登提供）家登董事長邱銘乾15日站出來大聲疾呼「電力即國力」。（家登提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕為了讓南科所在的台南擁有穩定供電來源與品質，晶圓與光罩載具廠家登（3680）董事長邱銘乾15日站出來大聲疾呼，「電力即國力」，身為老闆的他，率先表態簽名連署「支持九崴電力在台南興建天然氣電廠」，邱銘乾期盼大家在用電時，要想到電力取之不易，他籲請各界支持九崴電力興建天然氣電廠。

面對近來部分立委、民代挾著民粹訴求，一再抵擋國家重大建設的電廠興建案，甚至台南市議會更擬以提案方式阻擋九崴南科天然氣電廠的興建，砥觸整體國家能源政策，引發產業界人心惶惶。

為了穩定未來台南電力的供應來源，向來秉持「己立立人、己達達人」精神，認為企業家要有道德良知，應該具有支持穩定電廠興建的決心和風範。家登設廠近九崴電廠旁的樹谷園區，邱銘乾很擔心未來的供電不足問題，他說「當老闆的不支持電廠興建，怎麼叫老百姓去支持！」。換言之，若政府官員本身都無法捍衛自己的能源政策，人民又該如何支持呢？

邱銘乾表示，現在全世界每個人都要用電，尤其是企業界普遍都是用電大戶，但如果大家都只想要享受充沛無虞的電力，卻百般抵抗阻止電廠的興建，未來台灣的電力能否支應經濟成長、AI科技快速起飛所需要的用電需求，這部分大家應該要理性思考。

國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩董事長童子賢之前表示，電力供應的品質、穩定性和成本，將影響產業的長期發展。「算力即國力」延伸為「電力即國力」，要有穩定的電力，才能有穩定的產業競爭力，也就是有穩定的國家競爭力。邱銘乾期盼大家在用電時，要想到電力取之不易，籲請各界支持九崴電力興建天然氣電廠。

台南知名企業大亞集團董事長沈尚弘也指出，經濟快速發展，需要有穩定和高品質的電力供應。目前太陽能光電和風力發電為主的再生能源占比不斷提升，但其可提供電力的時間有限，如太陽能光電平均僅3-4個小時、離岸風電約8-9小時。

他認為，天然氣電廠可作為24小時穩定供電的基載電力來源，又可以配合再生能源的啟停調度，是國家電力供給的主要來源，目標占比達50%，就是希望透過興建燃氣電廠，才能加速汰換掉更高污染源的燃煤火力電廠，整個能源政策有其階段性和延續性，九崴電廠要靠大家支持。

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