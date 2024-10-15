台達電斬獲新北公共專案 提供服務至2030年

台達電今天指出，旗下樓宇自動化技術導入新北市13個行政區，完成節能路燈換裝專案。（台達電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器大廠台達電（2308）今天指出，旗下樓宇自動化技術導入新北市13個行政區，完成節能路燈換裝專案，後續的維護服務將持續至2030年。目前為止，集團已於全台累計安裝超過80萬盞LED路燈，每年節省超過5億度的用電量，節省下來的電費逾8.5億元。

台達電此次斬獲的新北市專案一、二期工程，共有將近12萬盞路燈轉型升級，採用90%以上可循環回收材料設計的節能LED燈具，預計每年節省約2225萬度電，減少約當1萬1594噸碳排放量，10年共計可望節省約1.5億元的用電支出。

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此外，台達電為因應新北市幅員廣大，針對設置於橋梁或中央分隔島等地點不易通報、不易停留的路燈，或是用路人較為稀少的區域，將其中8500盞路燈進一步升級為智能路燈，藉由內建控制器自動回報設備狀況，並由系統直接派工、減少人工巡邏時數，將維修時效自原本的24小時縮短至17小時。

由於新北市北邊有8個易淹水的車行地下道，台達電在當地的路燈增設水情偵測設備，即時向市府管理平台回報路況，以協助交通調度，且為未來市政管理提供決策數據。二期工程的維護專案會持續到2030年，期間台達可望經由服務貢獻旗下自動化事業營收。

台達樓宇自動化事業群副總經理江文興表示，集團先後於2014年、2020年二度獲得新北市節能路燈換裝暨維護專案，是全台首家連續承攬第二期、承攬業務時間最長的企業。此案契約與服務成效直接掛鈎，有利於降低政府成本，提高企業營運服務、公共工程品質，打造政府、企業、市民三贏局面。

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