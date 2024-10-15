凱基金引爆更名行情 股價17.35元創2年半新高

凱基金正式更名，展開更名行情，今日以17.35元收盤，創下近2年半新高。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）上週5（11）正式由「開發金」更名為凱基金掛牌交易，股價也展開更名行情，短短3個交易日，股價大漲近6%，繼上周5因外資大舉買超，創下逾9萬9766張成交量後，今日則以逾11萬張的大量，激勵股價大漲3.58%，以17.35元收盤，創下近2年半新高。

凱基金上週3舉行更名記者會，總經理楊文鈞表示，未來將以「ONE KGI」的統一識別，提供客戶全方位服務，預計ONE KGI明年一月起全台推出，面對外界關注的併購規劃，特別是規模較小的凱基銀，強調持續在找尋併購標的，雖然凱基金股價今年上漲不少，但還是覺得凱基金被低估。

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凱基金9月自結稅後獲利22.24億元，今年前3季稅後獲利達291.40億元、年增66％，EPS1.71元，上週外資大買凱基金53726張，投信及自營商也同步買超，激勵股價上漲。

2023年開發金稅EPS1.13元，每股配發現金股利0.5元，今年凱基金前9月EPS已超越去年全年，法人預估，明年每股配發現金股利有機會介於0.65至0.8元間，以目前股價估算，現金殖利率可望達4%水準。

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