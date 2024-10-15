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川普若當選將新設職位 給馬斯克當「部長」

2024/10/15 11:28

特斯拉執行長馬斯克（右）是共和黨總統參選人川普（左）最大的支持者之一。（路透）特斯拉執行長馬斯克（右）是共和黨總統參選人川普（左）最大的支持者之一。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統大選倒數不到1個月，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是共和黨總統參選人川普（Donald Trump）最大的支持者之一，川普近期接受專訪時表示，如果他再次當選總統重返白宮，他將為馬斯克創建一個新的政府職位，為「削減成本部長」（Secretary of cost cutting）。

川普上週日（13日）接受《福斯新聞》（Fox News）主持人巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）專訪，當巴蒂羅姆提到政府中有很多需要削減的支出時，話題轉到了馬斯克可能在新一屆川普政府中可能所扮演的角色。

川普則是大讚馬斯克是位很優秀的企業家，也是削減成本的專家。巴蒂羅姆於是問川普：「所以馬斯克會進入內閣嗎？」

川普說：「不會進入內閣，他（馬斯克）不想入閣，只想負責削減成本。」並稱會設立一個新職位「削減成本部長」給馬斯克。

在接受採訪時，川普多次提到馬斯克，還說：「他（馬斯克）已向我承諾，在我任期結束前，要實現登上火星的目標，這比中國或俄羅斯早得多。」

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