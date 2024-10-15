輝達發爐！股價創新高外媒曝「關鍵」 擠下蘋果全球市值王近在眼前

輝達（NVIDIA）週一（14日）股價大漲2.4%，創下歷史新高。（法新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國華爾街股市週一（14日）全數收紅，晶片大廠輝達（NVIDIA）股價也大漲2.4%，創下歷史新高，市值也達到近3.4兆美元（約新台幣110兆元），有機會再度超越蘋果（Apple），成為全球最有價值的公司，外媒也曝光包括Blackwell熱銷、台積電（2330）營收、OpenAI融資等輝達股價上漲關鍵因素。

週一輝達股價大漲2.43％，收在138.07美元，股價創下歷史新高，使得輝達市值攀升至3.39兆美元，僅略低於蘋果的3.52兆美元（約新台幣114兆元），超越微軟的3.12兆美元（約新台幣101兆元）。輝達曾在6月短暫奪得全球市值最高企業的地位。

請繼續往下閱讀...

美國商業雜誌《Fast Company》分析，由於AI技術的晶片的需求，推動輝達股價上漲，使得輝達股價過去6個月內上漲近61%、今年上漲186%以上。

先前花旗在給客戶的1份報告中表示，就AI加速器市場的客戶群而言，輝達「仍然是王者」。他們預計輝達對 Alphabet旗下Google和微軟等超大規模廠商的GPU銷量，今年將翻倍。

執行長黃仁勳近期表示，Blackwell「正在全面生產」，且產品的需求「瘋狂」，這消除了有關Blackwell因工程問題可能延後出貨的疑慮，這些疑慮曾引發輝達股票遭遇一波賣壓。高盛也表示，Blackwell晶片的訂單已被預訂一空，交貨時間長達1年，輝達「預計在可預見的未來供應仍將緊張」。

除了Blackwell熱銷外，其他包括台積電（2330）近期營收凸顯出AI需求強勁，以及OpenAI的一輪融資使得該公司估值達1570億美元（約新台幣5.09兆元）等，皆是輝達股價飆漲關鍵因素。

美媒《巴隆周刊》（Barron's）指出，由於人工智慧（AI）和輝達先進半導體的需求旺盛，根據FactSet數據顯示，在研究該股的65名分析師中，93%的分析師給予「買入」或同等評級。

Melius分析師雷茨（Ben Reitzes）認為，對輝達165美元的目標價仍然保守，輝達將長期保持其競爭優勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法