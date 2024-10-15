美股第3年牛市敲警鐘？美銀警告：未來1年恐跌逾5％

美銀警告，美股未來1年恐跌逾5%（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕S&P 500的牛市在週末慶祝了它的第2個生日，但歷史告訴我們，未來的1年可能會有成長的痛苦。美銀警告，即使是牛市的積極第3年也往往是坎坷的，所有慶祝2週年的 11 個牛市在隨後的12個月中都經歷了至少5%或更多的下跌，而一些牛市經歷了更多並成為新的熊市。

CNBC報導，自2022年10月12日觸底以來，基準大盤股指數穩步上漲，這在很大程度上是由於人們對人工智慧的興奮以及它可能從科技股中獲得的利潤。在此期間，S&P 500的總漲幅超過了60%。

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然而，根據過去的歷史經驗，牛市在第3年顯示出失去動力的趨勢。美銀研究顯示，S&P 500在牛市第25個月到第36個月的平均回報率為-2%，美國銀行股票策略師 Ritesh Samadhiya 在給客戶的1份報告中表示，歷史研究表明，典型牛市的第3年往往並不引人注目，因為溫和的評級下調會掩蓋較低的盈利增長。

然而，目前的運行一點也不典型，根據美國銀行的數據，當前的牛市與總體趨勢相反，第2年上漲33%，高於歷史平均水準13%，高於第1年，上漲22%，高於歷史平均水準44%。

美銀警告，即使是牛市的積極第3年也往往是坎坷的，所有慶祝兩周年的 11 個牛市在隨後的12個月中都經歷了至少5%或更多的下跌，而一些牛市經歷了更多並成為新的熊市。

當然，S&P 500的暴跌可能是小型股趕上的機會，小型羅素2000指數在當前的上漲過程中仍未創下新的歷史新高，並且一直表現不如標準普爾500指數，但它在最近幾個月里出現了一些顯著的短期反彈。

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