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黃仁勳讚馬斯克像超人 19天打造「最強」AI訓練系統

2024/10/14 16:45

輝達執行長黃仁勳形容特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是超人。（資料照，美聯社）輝達執行長黃仁勳形容特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是超人。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達執行長黃仁勳最近接受訪談，強調輝達尚未把握的市場商機規模仍相當大，這種說法令人難以置信。他也形容特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）是超人。

投資媒體《Benzinga》報導，黃仁勳近期接受外媒Altimeter Capital訪問，認為輝達持續看漲的情況與網路泡沫頂點時圍繞思科（Cisco）的狂熱完全不同。輝達正「重塑運算」，未來將是「高度機器學習」的時代。

黃仁勳認為，摩爾定律（Moore's law）已經結束，為了擷取所需的運算能力，並跟上未來對運算需求高昂的軟體，現有的資料中心4到5年內市場需求價值約1兆美元（約新台幣32.4兆元）的GPU（圖形處理單元），以實現現代化並跟上不斷變化的需求環境。

馬斯克的AI新創公司「xAI」短短19天內將NVIDIA設備整合，並在自家資料中心運行，這以往需要更長時間。（資料照，彭博）馬斯克的AI新創公司「xAI」短短19天內將NVIDIA設備整合，並在自家資料中心運行，這以往需要更長時間。（資料照，彭博）

訪談中更提到，馬斯克的AI新創公司「xAI」短短19天內將輝達設備整合，並在自家資料中心運行，推出全球最強AI訓練系統「Colossus」，這以往需要更長時間。黃仁勳表示，「要在短時間內建造龐大工廠，需要液體冷卻、通電，就像超人一樣，世界上只有一個人能做到這點，就是馬斯克」，並表示「馬斯克對於工程、建築和大型系統的理解，以及資源調配，都是獨一無二的」。

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