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日航「送免費機票」吸客！專家警告「這問題」火上澆油

2024/10/14 14:11

日本航空近期推出一項免費航班的超級優惠，專家憂心，恐會引發東京、大阪、京都等熱門旅遊熱點「過度旅遊」的問題。（資料照，路透）日本航空近期推出一項免費航班的超級優惠，專家憂心，恐會引發東京、大阪、京都等熱門旅遊熱點「過度旅遊」的問題。（資料照，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本航空近期推出一項免費航班的超級優惠，原本目的是鼓勵來訪的遊客，不僅往返傳統的東京、大阪、京都等旅遊熱點，更能夠探索日本更多鮮為人知的地區。然而，隨著全球進入「後疫情」時代，各國紛紛迎來旅遊復甦潮，在遊客大量湧入的情況下，「觀光公害（過度旅遊、超限旅遊，overtourism）」的問題也逐漸浮出檯面，有專家憂心，此舉恐會引發東京、大阪、京都等熱門旅遊熱點「過度旅遊」的問題。

根據美國《商業內幕》報導，日本航空面向國際旅客，推出「買國際線送國內線」的促銷，國際旅客在日本航空預訂國際航班的往返機票時，一起預訂國內航班行程，並在同一訂單中完成購票，即可享有國內航班免費的優惠。若入境後24小時內若未使用免費機票轉搭國內線，須付過境費100美元（約新台幣3245元）。

該計劃於9月時宣布，是用來自美國、加拿大、墨西哥、泰國、澳洲、紐西蘭、越南、菲律賓、印尼、印度、中國和台灣的訪日遊客。日航發言人說，活動尚未確定何時結束。

不過，專家們卻不看好，因為這可能導致更多遊客湧入人潮早已飽和的地點，適得其反。為國際旅客提供日本套裝行程的Tourist Japan創辦人朱里厄斯（Ben Julius）說，9成客戶去的地點不出東京、京都、富士山、大阪這幾個選項，「大多數客人都是首次到訪日本，這種遊客不會錯過必訪的城市」。

專家們認為，日航推出的活動，可能導致更多遊客湧入人潮早已飽和的地點，適得其反。（示意圖，歐新社）專家們認為，日航推出的活動，可能導致更多遊客湧入人潮早已飽和的地點，適得其反。（示意圖，歐新社）

京都旅行業者Curated Kyoto創辦人Sara愛子說，「無論有無免費機票，客人仍會持續湧向東京等熱門標的，這些地方是主要景點所在」，國際旅客不斷湧入，飯店價格飛漲，嚴重擠壓在地國旅客層。外國「觀光公害」也令日本人困擾憤怒，甚至採取行動反制，例如山梨縣今年4月在富士山腳下的超商外面架設黑色屏障，只為攔阻脫序的外國人，直到8月颱風來襲才拆掉，日後不排除再度豎起。

英國Global Travel Moments公司執行長格林菲德特克（Duncan Greenfield-Turk）說，3年來，日本一直是最多人下單的行程，但日本的大眾交通系統、飯店、景點面臨沉重壓力，「不具備大眾旅遊條件的城鎮尤然」。他進一步示警，日航促銷計畫若缺少良好的疏導人流配套，只會讓更多遊客塞爆早就擁擠不堪的熱門地點，導致過度旅遊問題加劇。

美國Travelmation公司日本旅遊顧問湯瑪森（Amy Thomasson）指出，日航提供的免費國內機票「對大多數國際旅客恐怕沒有意義」，因為新增目的地會導致旅行增加額外開銷，再說還有入境24小時之內沒有轉機就要罰100美元的規定，國際旅客很可能因此放棄參加優惠促銷。

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