泰國旅遊注意！泰銖漲勢停止、央行可能降息

泰銖匯率今（14日）盤中貶值0.3%，報33.252泰銖兌1美元。（示意圖，彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰銖匯率本月走貶，引發市場推測泰銖先前一波的漲勢可能告終，此時正值泰國政府和央行之間的緊繃情勢增溫。不過，貨幣策略師表示，隨著年底將近，泰國包括現金發放在內的刺激措施可望拉抬經濟成長。

根據《彭博》報導，泰銖兌美元匯率自10月貶值2.7%，逆轉先前在上季寫下亞洲金融危機以來最佳單季表現的趨勢。瑞穗銀行預測，泰銖匯率年底前貶至33.6泰銖兌1美元，因為泰國央行、美國聯準會政策會議等事件可能會讓泰銖承壓。泰銖匯率今（14日）盤中貶值0.3%，報33.252泰銖兌1美元。

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泰國當局打算將明年通膨率目標調高的計畫，讓泰國政府有理由能推動尋求降息。泰國執政當局一直公開施壓泰國央行降息以提振經濟成長，讓投資人感到緊張、也對泰銖造成壓力。

泰國央行持續忽略政府有關要求降息的呼籲，主張決策不受政治干擾。根據《彭博》調查經濟分析師的結果，市場預期泰國央行本周把利率維持在2.5%不變。Pepperstone策略師伊利桑迪亞（Quasar Elizundia）表示「提議上修通膨目標，再加上預期政策利率調降，對泰銖造成看跌展望。」、「通膨上升的疑慮進一步增添泰銖壓力。」

貨幣策略師表示，隨著年底將近，泰國包括現金發放在內的刺激措施可望拉抬成長。（示意圖，歐新社）

泰銖在截至9月底止的一季勁升14%，寫下1998年3月以來最大升幅，反映投資人押注新興亞洲地區將成為美國寬鬆貨幣政策的最大受惠者。但泰銖近來的貶值凸顯走勢逆轉，根據《彭博》彙編的數據，外資本月淨賣出泰股5.2億美元（約新台幣168億元）、淨賣出債市6.58億美元（約新台幣213億元）。

不過，隨著年底將近、新年將至，泰國進入觀光旺季高峰，泰銖的貶值壓力可能獲得舒緩。三菱日聯銀行（Mufg Bank）貨幣策略師勞埃德（Lloyd Chan）表示，泰國包括現金發放在內的刺激措施可望拉抬成長，限制美國聯準會減緩降息步調的影響。他預期泰銖到年底匯率為32.5泰銖兌1美元，表示「市場的價格已納入考量泰國央行未來三個月將降息1碼，因此或許如果央行調降利率，不會對泰銖造成巨大影響」。

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