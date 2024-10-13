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加速產業淨零轉型 2大綠色基金最快明年上路

2024/10/13 18:59

環境部長彭啓明今表示，預計爭取100億元國發基金的「綠色成長基金」、與金管會合作的「綠色金融創新」基金，兩者有機會明年上路。（資料照）環境部長彭啓明今表示，預計爭取100億元國發基金的「綠色成長基金」、與金管會合作的「綠色金融創新」基金，兩者有機會明年上路。（資料照）

〔記者陳嘉怡／台北報導〕為加速國內產業低碳轉型，環境部推動三大綠色基金，部長彭啓明今（13）日表示，「綠色成長基金」將爭取100億元國發基金，預計11月送國發會審議，而與金管會合作的「綠色金融創新」基金預計最快年底會有結果；若都順利，兩者有機會明年上路。

彭啓明表示，為加速國內淨零產業發展，環境部現正與各單位合作推動3大綠色基金。其中「綠色成長基金」會用來鼓勵淨零減碳新創公司，投資對象會依據減碳量決定；預計爭取國發會國發基金100億元，目前環境部正在擬定相關計畫書，預計11月送國發會審查，若順利明年有機會正式上路。

彭啓明表示，另也將與金管會合作「綠色金融創新」基金，前陣子已陸續與各大保險業者洽談，主要針對大型醫療院所、資源循環產業等深度節電提供資金投資，不一定是碳費徵收對象，相關規畫進展若順利，最快年底前會有結果。

至於「台灣淨零基金」，彭啓明表示，這部分則是由民間創投公司主責，結合國內外減碳需求，與國內高碳排業者、創投業者、金融機構及能源業者合作，以獲得國際及減碳新技術及實質減量者為標的物，目前有初步想法，但後續還需要再仔細規劃。

彭啓明表示，未來也會整合相關投資標的，並設置公開平台，由環境部進行初步把關，再由各單位媒合相關合適標的投資，為台灣的減碳產業注入活水。

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