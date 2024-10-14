經濟部：中國以經逼政 凸顯內需不振

經濟部表示，中國以經逼政，凸顯內需不振。（示意圖，路透）

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〔記者廖家寧／台北報導〕關於中國指控我國貿易壁壘一事，經濟部官員說，中方至今並未提出實質的裁處內容，經濟部、陸委會及OTN（行政院經貿談判辦公室）等政府相關單位積極因應，以最壞情境做準備，但絕不可能在談判前就亮出底牌，相關單位皆以最壞情境研擬對策，而且多年來的準備已浮現成效，台灣產業也會更有底氣。

經貿官員坦言，中國迄今端出許多舉措，都逃不掉一個背景，就是中國內需市場疲弱不振的事實，從中國的外人直接投資（FDI）、兩岸投資與貿易額逐年下滑等數據上也可見一斑。

面對中國以經逼政，經濟部將持續滾動式進行嚴密的沙盤推演，盤點出各種可能情境，尤其是以最壞情境研擬對策，最根本的就是強化產業體質與競爭力，除要走向低碳化，更要朝高值化精進，也要分散市場，目的就是要開發多元市場，以降低全押單一市場的風險。

中國數年前揚言要斷掉ECFA（兩岸經濟合作架構協議）早收清單優惠之際，各界風聲鶴唳，然而，時任經濟部工業局長連錦漳（現為經濟部次長）獨排眾議，提醒各界，比起ECFA斷掉，中國低價傾銷的危害是更為顯著，也更具威脅性。

連錦漳受訪時說明，處在第一線的產業界在2019年已注意到中國內需疲弱仍不斷增產，是低價傾銷全球的前兆，中國「拚命往外倒」，沒有任何一個國家或市場承受得了，誰也無法阻攔來自中國傾銷的浪潮，傾銷情勢在今年更趨明朗。

連錦漳指出，具前瞻視野的業者在嗅到前兆後，就設法「閃避」中國政策性傾銷模式，開發產品要往「差異化」、「高階化」前進，例如石化業產品瞄準半導體產業或電動車材料產業所需產品，工具機產業則瞄準「建立同規共軌標準」與「升級控制器」。

連錦漳強調，只要產業體質一提升，更具國際市場競爭力，受到中國政策因素干擾就會降低。

至於強化產業韌性的協處，連錦漳也強調，經濟部與產業溝通後，理解產業的明確需求，就會「砸錢」投入相關韌性強化措施，包括產創條例第10條之1與「產業升級創新平台輔導計畫」等。

自2021年起至今，產發署已投入52項「產業升級創新平台輔導計畫」，範圍涵蓋鋼鐵、金屬製品、智慧機械、模具產業、工具機、電動車整車、顯示科技、化合物半導體設備與關鍵材料等。

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