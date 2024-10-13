中國擬對台貿易壁壘採取行動 經部批：北京以政治干擾經濟損害自身信譽

中國商務部表示，將就對台灣貿易壁壘調查結論，研究採取進一步措施。經濟部表示，中方逕以政治干擾經濟的方式，對其經濟發展，尤其是在全球的經貿信譽上，已有負面影響。（記者廖家寧攝）

相關新聞請見︰

針對賴清德講話？中方點名台灣「貿易壁壘」 經貿辦嚴正抗議

中國商務部擬對台「貿易壁壘」採取行動 陸委會：持續沙盤推演 預作準備

請繼續往下閱讀...

〔記者廖家寧／台北報導〕總統賴清德發表國慶演說後，中國再有小動作，近日以對台貿易壁壘調查為由，干擾兩岸貿易。對此，經濟部指出，我國今年對美國、對東協出口成長皆呈兩位數的漲幅，對中港出口則持續衰退，從2015年的39.5%降至今年的31.2％。經濟部重申，兩岸貿易是互惠互利的關係，中方逕以政治干擾經濟的方式，對其經濟發展，尤其是在全球的經貿信譽上，已有負面影響。

國台辦發言人朱鳳蓮12日稱，兩岸貿易爭端的責任完全在台灣方面，根本原因是台灣執政黨堅持台獨立場，拒不承認「九二共識」，使兩岸貿易爭端問題難以通過協商解決。

對此，經濟部重申，兩岸貿易是互惠互利的關係，中方逕以政治干擾經濟的方式，對其經濟發展，尤其是在全球的經貿信譽上，已有負面影響，經濟部始終認為應以既有機制協商解決爭端。

經濟部指出，全球供應鏈重組下，我國採取經貿多元佈局、分散風險的作法已有高度成效，以我國對主要市場出口數據來看，對美出口成長快速，今年前9月累積成長已近6成，對東協國家出口成長也超過14％，對中港出口則是仍呈現下降趨勢，從2015年的39.5%，降到今年前9月的31.2％。

談及中國內需不振又過度擴產、以低價傾銷全球的問題，經濟部表示，我國特定產業如石化、鋼鐵等產業受到影響，經濟部將持續輔導我國業者數位化、低碳化雙軸轉型，也正推動產創條例第10條之1修法，加強產業在升級轉型上的誘因。

此外，經濟部也採取海外拓銷計畫或邀請海外買主來台採購等作法分散市場，除聚焦歐、美、日等主力市場外，也加強開拓新興市場，如泰國、印度、墨西哥等，持續強化我國產業競爭力，才是減緩衝擊的根本作法。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法