中國9月通縮壓力加劇 核心CPI連20月年增低於1％

中國9月通膨意外放緩，加劇通縮壓力。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國9月消費者通膨意外放緩，而生產者通縮進一步加劇，加大北京盡快推出更多刺激措施，以復甦疲軟需求與經濟活動的壓力。

路透報導，儘管中國財政部長藍佛安12日表示，今年將採取更多「逆週期措施」，但對於準備推出的財政規模或時機皆沒有提供具體細節，投資人希望相關措施能緩解中國的通縮壓力。

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中國國家統計局13日公佈，9月消費者物價指數（CPI）年增0.4%，為3個月最低點，低於8月以及路透分析師預期的0.6%增幅。生產者物價指數（PPI）年減2.8%，為6個月來最快降速，較8月的下滑1.8%、預期的下跌2.5%，減幅加劇。

上海保銀投資首席經濟學家張智威說，由於內需疲軟，中國持續面臨通縮壓力，而財政刺激的規模至關重要，在通縮預期進一步深化之前，必須採取果斷行動。

分析師與投資人目前希望幾週後的中國全國人大常委會將公佈更多財政刺激細節。

與此同時，許多中國觀察人士表示，北京也需要堅決處理更為根深蒂固的結構性問題，比如工業產能過剩以及消費低迷。過度的國內投資與疲軟需求，拉低價格，迫使企業為了降低成本，降薪或裁員，進一步打擊消費者信心。

中國官方數據顯示，排除波動大的食品與能源價格，9月核心通膨年增0.1%，從8月的上漲0.3%下滑，也突顯通縮壓力加劇。

仲量聯行首席經濟學家龐溟說，核心通膨連續20個月低於1%，反映物價缺乏動能，必須刺激消費。

以月度來看，9月CPI與8月持平，遠低於預期的0.4%增幅。另外，9月食品價格年增3.3%，較8月的2.8%上升，非食品價格年減0.2%，扭轉8月0.2%漲幅。

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