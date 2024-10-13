習顏面掃地！中製自動物料搬送系統履帶斷裂 半導體廠慘停工

中國半導體人士爆料，中製AMHS系統出現履帶斷裂、冒煙，甚至起火事件，造成半導體廠生產線停工。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕北京正在大撒幣扶植半導體產業，以應對美國及其盟友對中國半導體對出口禁令，盼打造自給自足的晶片夢，慘遭中國半導體人士踢爆，中國在建構本土半導體供應鏈替代西方技術及設備的過程中，爆發中製「AMHS」系統（自動物料搬送系統）履帶斷裂、冒煙，甚至起火事件，造成半導體廠生產線停工，這位半導體人士砲轟低級事故不斷，中國想以自製AMHS取代國外設備，還面臨諸多挑戰。

1名中國半導體從業人員「鹿工」在《芯智訊》撰文指出，「低級事故不斷，AMHS國產替代道阻且長」，文章提及，對於晶圓廠的製造產線來說，曝光機之類的關鍵設備發生故障，可能並不是最嚴重的問題。若是晶圓廠的「AMHS系統」發生故障甚至阻塞，恐使全部產線陷入癱瘓。

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文章稱，AMHS（Automatic Material Handling System，亦稱天車系統）是偏向小眾的行業，不僅承載著晶圓、矽片、光罩等生產材料的自動化運輸任務，也透過精準的物料管理和高效的物流調度，確保生產線高效運作。隨著先進封裝技術發展，AMHS也逐步進入封測領域。

目前AMHS領域被幾家日本廠商牢牢掌握。（圖為格羅方德無塵室的AMHS系統，彭博）

文章提及，目前AMHS領域被幾家日本廠商牢牢掌握，中國國產替代仍舊處於起步階段，僅有少數幾家企業擁有導入先例，中國想建構AMHS本土化系統取代外商，「真的沒那麼簡單」，因為這個行業，太需要經驗了。

文章作者曾參觀某家封測廠，了解其所使用的中製天車廠商提供的4條履帶全部斷裂。據內部人員闡述，該廠商也曾發生天車著火的重大事故。除此之外，業界也曾流傳有其他中國廠商發生天車冒煙事件，質疑中國國產替代真的能做到「簡單替代」嗎？

文章爆料，前述中製天車履帶斷裂損壞，直接導致晶圓廠的天車系統無法正常運行，生產線被迫停產數天，不僅時間浪費、生產效率降低，還造成客戶對產品品質和穩定性的信心受挫。

數據顯示，目前在半導體領域，全球AMHS市場規模約20億美元，主要由日本村田機械和日本大福壟斷，市佔率達95%以上。

根據IC Insight報告分析，全球頂尖的AMHS供應商在半導體廠中已累積數十年的實戰經驗，不僅對各類複雜生產流程瞭若指掌，還能迅速應對生產中出現的突發情況，許多中國新興企業缺乏相關經驗。

文章總結，中國政府推行國產替代並不是簡單的技術複製和模仿，而是一個長期的技術累積和經驗沉澱的過程，若想建構中國本土化AMHS系統，應該要腳踏實地。

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