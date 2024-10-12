台南Chill玩科技展登場 建構智慧新生活

市長黃偉哲（左）與數位發展部數位產業署主秘黃雅萍一起體驗AR虛擬單車訓練。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕以數位科技建構智慧生活新體驗為主軸的「Chill玩科技．耀動臺南400」活動，今天起一連2天在台南新光三越小西門廣場舉辦，集結25項創新智慧應用服務，並設置4大互動展區，吸引許多民眾前來參與，見證科技如何引領台南邁向智慧城市的嶄新時代。

市長黃偉哲今天出席活動，與數位發展部數位產業署主秘黃雅萍一起體驗AR虛擬單車訓練。黃偉哲表示，南市長期致力於科技發展，在智慧城市方面的成果相當豐碩，此次亦藉由活動讓民眾感受台南的AI科技及運用，同時也了解到科技在運動、娛樂及生活等方面的融合及影響。

請繼續往下閱讀...

為期2天的「Chill玩科技．耀動臺南400」體驗活動，匯集25項創新智慧應用服務，並設置體感遊樂區、AIoT互動區、5G元宇宙區與創客實作區4大展區，不但能透過AI來感受棒球的魅力，還能經由虛擬實境帶來沉浸式的未來科技體驗，甚至動手做做看的木工機械人、智慧盆栽等；並設有巨型曲面螢幕，邀民眾一睹未來台南建設與發展，體驗不受時空限制的AR虛擬單車騎乘。

研考會表示，「Chill玩科技．耀動臺南400」除了展示台南近期在智慧城市科技推動的成果外，也期望引領民眾以數位科技感受未來的台南。活動現場更搭建智慧城市成果長廊，邀請民眾參與成果長廊QR-Code集章活動與體驗AR虛擬單車騎乘應用，就有機會獲得臺南400限量紀念好禮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法