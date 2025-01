長榮航9月營收173.6億元 年增5.83％

長榮航9月營收年增5.83%。(長榮航空提供)

〔記者王憶紅/台北報導〕長榮航空9月營收達173.6億元,年增率為5.83%,客運營收達105.6億元,貨運營收達47.6億元;累計今年1至9月合併營收達1644.5億元,年成長12.41%。

另外,美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2024年讀者大獎(Readers’ Choice Award),長榮航空由讀者評選為全球最佳航空公司(The Best Airlines in the World)第九名。

Condé Nast Traveler為全球高端旅遊權威雜誌,今年讀者大獎調查問卷於4月到6月間發放給全球超過數十萬名讀者,評選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店等各種與旅遊相關的產業,長榮航空於2023年獲評為全球最佳航空公司第九名、全球最佳機上餐飲及北美地區最佳國際航空第八名。

長榮航空表示,客運方面,歐、美、澳長程航線維持穩定成長,其中加拿大、歐、澳航線整體載客率達90%;東南亞清邁、峴港及峇里島等旅遊航點,載客率達90%以上;日本旅遊需求暢旺且適逢中秋假期,載客率超過95%。此外,長榮航空積極擴張運能,自11月26日起,桃園-西雅圖航線將由每週7班增為10班,整體北美航線將達每週87班飛航服務。

貨運方面,長榮航空指出,各市場出口需求穩定,台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及中國電商貨量維持成長。另受惠電子新品上市出貨潮帶動下,長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能,積極攬收高價貨源,使得整體貨運表現持續價量齊揚,接下來將進入航空貨運旺季,預期貨運表現將穩健增長。

