長榮航9月營收173.6億元 年增5.83％

長榮航9月營收年增5.83%。（長榮航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空9月營收達173.6億元，年增率為5.83%，客運營收達105.6億元，貨運營收達47.6億元；累計今年1至9月合併營收達1644.5億元，年成長12.41%。

另外，美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2024年讀者大獎（Readers’ Choice Award），長榮航空由讀者評選為全球最佳航空公司（The Best Airlines in the World）第九名。

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Condé Nast Traveler為全球高端旅遊權威雜誌，今年讀者大獎調查問卷於4月到6月間發放給全球超過數十萬名讀者，評選範圍涵蓋世界各地最佳的航空公司、機場、飯店等各種與旅遊相關的產業，長榮航空於2023年獲評為全球最佳航空公司第九名、全球最佳機上餐飲及北美地區最佳國際航空第八名。

長榮航空表示，客運方面，歐、美、澳長程航線維持穩定成長，其中加拿大、歐、澳航線整體載客率達90%；東南亞清邁、峴港及峇里島等旅遊航點，載客率達90%以上；日本旅遊需求暢旺且適逢中秋假期，載客率超過95%。此外，長榮航空積極擴張運能，自11月26日起，桃園-西雅圖航線將由每週7班增為10班，整體北美航線將達每週87班飛航服務。

貨運方面，長榮航空指出，各市場出口需求穩定，台灣AI伺服器、東南亞出口服飾與電子類產品及中國電商貨量維持成長。另受惠電子新品上市出貨潮帶動下，長榮航空充分運用貨機及客機腹艙運能，積極攬收高價貨源，使得整體貨運表現持續價量齊揚，接下來將進入航空貨運旺季，預期貨運表現將穩健增長。

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