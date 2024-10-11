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中市自住無人設戶籍房屋逾16萬戶 明年3/24前遷入才能享優惠稅率

2024/10/11 13:46

房屋稅新制啟動，今年7月起，自住房屋必須設戶籍，才能享最優惠稅率1.2%或1%，台中市符合自住無人設戶籍的房屋約16萬餘戶。（記者蔡淑媛攝）房屋稅新制啟動，今年7月起，自住房屋必須設戶籍，才能享最優惠稅率1.2%或1%，台中市符合自住無人設戶籍的房屋約16萬餘戶。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕房屋稅新制啟動，今年7月起，自住房屋必須設戶籍，才能享最優惠稅率1.2%或1%。台中市符合自住無人設戶籍的房屋約16萬餘戶，明年3月24日以前遷入戶籍，可繼續適用優惠稅率。

中市地方稅務局長沈政安表示，稅務局近期特別從電腦中篩選去年符合自住無人設戶籍的房屋，寄出16萬餘封通知函，提醒民眾設戶籍，收到通知的民眾，只要在明年3月24日以前遷入戶籍，就可繼續適用優惠稅率，不用再另外向地稅局申請。

沈政安指出，遷入戶籍必須在明年3月24日以前由遷入者（未成年子女由法定代理人或戶長），親自或委託他人攜帶原戶籍地戶口名簿、遷入地戶口名簿、遷入者國民身分證及印章，洽戶政機關辦理。

如果要另立1戶，則應另提供單獨立戶的證明文件，例如房屋所有權狀、最近1期的房屋稅繳納證明、最近3個月內的第1類建物謄本，或最近6個月內的買賣契約書（擇一即可），直接向遷入地戶政事務所申辦。如果房屋沒有門牌或有其他特殊情形或任何疑問，遷戶籍前可先向戶政事務所詢問相關規定，以免白跑一趟。

自住房屋設戶籍的人除了本人及配偶外，直系親屬也可以。所謂「直系親屬」，包括「直系血親」如父母、祖父母、子女、養子女及孫子女等；也包括「直系姻親」，例如岳父母，公婆，繼父母及繼子女等。但兄弟姊妹是旁系親屬，並不符合自住房屋的規定。

地稅局提醒，如果是新建或新取得（包括買賣、贈與或繼承取得）的房屋，除了要設戶籍以外，也必須要在明年3月24日前向地稅局提出申請，才能適用自住房屋稅率。沈政安強調，最簡便的申辦方式，其實是利用官網的「線上申辦」，手機操作也很方便，24小時都可以提出申請。

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