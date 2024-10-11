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創業為賺錢必敗！Grab創始人：只有抱「此心態」才可能成功

2024/10/11 15:22

Grab創始人兼執行長陳炳耀建議，想創業或要重新開始的企業家，要抱有“這必須是你的人生使命”心態。（路透資料照）Grab創始人兼執行長陳炳耀建議，想創業或要重新開始的企業家，要抱有“這必須是你的人生使命”心態。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕「如果知道創業會如此困難，我不確定我是否會這麼做，」富二代同時也是Grab創始人兼執行長陳炳耀（Anthony Tan）建議，想創業或要重新開始的企業家，要抱有“這必須是你的人生使命”心態，而非是為了賺錢，且要非常努力的工作，否則要成功是非常難的。

Grab是1家美國上市公司，提供叫車、食品和雜貨配送以及金融服務等日常服務。截至 2023 年，公司為超過3500萬用戶提供服務，並為超過1300萬人提供收入來源。

Grab目前在新加坡、馬來西亞、柬埔寨、印尼、緬甸、泰國、越南和菲律賓等 8 個國家開展業務，並在2023會計年帶來了超過20億美元的收入。

當被問及對嶄露頭角的企業家的建議時，陳炳耀說，“這必須是你的人生使命。”「如果你要重新開始，或者你第1次開始，請非常清楚你必須有1個召喚，我是認真的，就像，如果你不覺得它來自上面（上帝）或任何你可能相信的東西，請不要這樣做，因為很多人都失敗了。這太難了」。

他指出，「對我來說，我相信這實際上是上帝呼召我去服務，如果我必須跪下服務，我會的」。

如果你這樣做（創業）是為了錢，或者你覺得沒有必要這樣做，「你很快就會脫離正軌」。因若你的支撐結構（創業的使命）不存在，那就非常困難。

陳炳耀從小就懂得了努力工作的價值，他的父親是陳唱汽車公司的總裁，這是1家跨國汽車經銷商，由陳的祖父於20世紀50年代創立，如今在馬來西亞上市。

我看到我的父母，是如何非常非常努力地不間斷地工作，且我父親常常提醒我，『哦，你的祖父把這個觀念灌輸給我們了，現在輪到我們來打破你的觀念了，那就是：當你死後，你可以想怎麼睡就怎麼睡。 」

陳炳耀的父母也經常提醒孩子們，「如果你得到了這麼多，人們對你的期望就會比普通人更高」。

也就是說，從你醒來的那一刻起，一直工作到你上床睡覺，並儘量減少你的睡眠時間。

自公司成立約12年來，陳炳耀通常每天工作15到20個小時，每週在2到3個城市之間飛行。

他說，這是1場跨越多個戰線的艱苦戰鬥，「每天，我們都對被打敗、失敗或失望感到極度偏執。

他進一步分享，早期創業時，他從1個加油站奔波到另1個加油站，為計程車司機提供免費咖啡，努力讓他們簽約使用Grab開車。

除了招募司機之外，還面臨招募營運人才的難題，陳說，「我付不起偉大科技公司的費用，所以他們為什麼要加入我而不是加入他們」，為了幫助公司生存，他不得不大幅縮減持股，這樣其他人就不必受苦，此外，他也非常感謝一些資本合作夥伴對他影響，他們說，「你必須自己承受沉重的打擊」。

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