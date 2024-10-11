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三星業績落漆擬砍高管 半導體部門成海嘯第1排

2024/10/11 07:10

韓媒披露，三星擬砍旗下「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）高管人數。（示意圖，法新社）韓媒披露，三星擬砍旗下「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）高管人數。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓國三星估計今年第3季營業利潤9.1兆韓元（約台幣2184億），低於市場預期。三星除了罕見發文道歉，承認正在應對潛在的危機之外，還傳出三星擬砍旗下「半導體事業暨裝置解決方案事業部」（DS）高管人數。

韓國經濟日報報導，三星電子計劃大幅削減半導體部門高管職位，並重組半導體相關業務，以便追趕SK海力士。知情人士稱，這次審查由三星副董事長兼DS部門負責人全永鉉（Jun Young-hyun）主導，恐造成部分高管被裁。

根據統計，截至2024年第二季，三星DS部門共有438名高管，佔該公司1164名高管總數的38%。三星半導體高管的數量是其競爭對手SK海力士（199名高管）的兩倍多，其中很多都是在2017年至2018年半導體業務繁榮期間任命的。

消息人士透露，在即將到來的年底高管變動中，三星可能會對DS部門所屬的三個關鍵業務部門-記憶體、代工和系統LSI的首席技術長，以及製造和技術負責人的職位進行洗牌。

根據分析師估計，三星的邏輯晶片設計與代工業務近年來持續虧損，去年光是這兩項業務便虧損了3.18兆韓元（約台幣763億），預計今年將再虧2.08兆韓元（約台幣500億）。

儘管三星面臨晶圓製程良率低迷、爭取不到大客戶的困境，甚至部分韓國企業直接轉向台積電，外界建議比照英特爾，分拆晶圓代工部門，對此，三星會長李在鎔仍然堅持，不考慮分拆晶圓代工事業或邏輯IC設計部門。

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