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傾銷惹火一帶一路國家！印尼總統撂話堵中國廉價商品湧入

2024/10/11 07:12

中國低價產品湧入，印尼紡織業爆發失業潮，印尼政府祭出反傾銷稅保護本國企業。（示意圖，路透）中國低價產品湧入，印尼紡織業爆發失業潮，印尼政府祭出反傾銷稅保護本國企業。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國產能過剩、低價傾銷惹惱歐美國家祭出貿易保護措施反制，現在連一帶一路國家也不忍了。印尼總統佐科威（Joko Widodo）表示，中國生產過剩問題引發許多國家採取措施保護本國市場，避免受到大量廉價中國產品衝擊，印尼也必須具備保護國內市場的能力，積極擴大優勢產品出口。

印尼貿易博覽會（TEI）10月9日至12日在雅加達舉行，這是印尼最大的出口產品展覽會。印尼總統佐科威9日在印尼貿易博覽會上表示，全球經濟成長率僅2.6%至2.7%，通膨持續困擾許多國家，全球通膨率仍在5.9%左右。加上貿易戰猶存，促使許多國家採取貿易限制政策，目前，至少有19個國家已採取此類限制，導致全球貿易量疲軟。

他強調，中國產能過剩加劇該國與已開發國家，尤其是美國和歐盟的貿易緊張局勢。各方擔憂，價格較低的中國產品可能削弱本國產業競爭力，尤其是科技和再生能源領域。印尼人口位居全球第四大，必須具備保護國內市場的能力，並積極擴大優勢產品出口。

印尼媒體也指出，印尼政府非常擔憂中國生產過剩對本國紡織業的衝擊。紡織業是印尼經濟重要支柱，提供數百萬就業機會。然而，隨著大量中國低價進口產品的湧入，本土紡織廠面臨倒閉、裁員和出口下降問題。為保護本國產業，今年6月印尼政府決定對進口紡織品徵收額外的進口稅和反傾銷稅。

除了紡織業外，電商平台也因類似原因在印尼遇阻。去年9月印尼政府推出貿易新規，禁止在社群媒體進行電商交易，導致TikTok暫時關閉電商業務。為恢復運營，TikTok收購了本土電商Tokopedia。近期，印尼官員對拼多多跨境電商平台Temu進軍當地市場表示擔憂，認為其從工廠到消費者的商業模式或威脅中小型企業生存。

新加坡國立大學助教柳庸煜（Ryu Yongwook，音譯）告訴財新，倘若中國產能過剩繼續損害印尼國內市場，印尼政府恐加強對中國企業和廉價產品的限制。

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