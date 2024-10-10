輝達漲破新高在眼前！分析師曝股價還是太便宜

近來輝達（Nvidia）股價逼近歷史高點。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近來輝達（Nvidia）股價逼近歷史高點，9日以每股132.65美元作收，不過，有分析師認為，輝達的股價依然被低估，一旦科技硬體供應充足，AI支出可能上看1兆美元（約新台幣32兆元）。

《彭博》報導，總部位於倫敦，資產規模達500億美元的Impax資產管理公司（Impax Asset Management），在輝達今年年中遭大幅拋售時，抓住了進場機會，目的是要彌補前幾年誤判而長期錯過的良機。

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Impax創辦人兼執行長辛姆（Ian Simm）受訪時表示：「我們低估了它們產品的市場潛力」。他說，Impax一直在尋找進場的途徑，但輝達「價格昂貴」，「直到出現拋售」。

分析師認為輝達的股價依然被低估。（資料照，路透）

輝達股價今年稍早暴跌，導致市值從高峰到低谷下跌近1兆美元（約新台幣32兆元）。但辛姆認為，該公司目前超過3.2兆美元（約新台幣102.4兆元）的市值仍低估了其真正價值，因為AI的蓬勃發展預料將推動對輝達晶片的需求。

投行摩根大通日前發布報告：「明（2025）年光是輝達一家公司，就可能創造1750億美元（約新台幣5.6兆元）營收，2027年估增至2250億美元（約新台幣7.2兆元）。一旦科技硬體供應充足，AI支出可能上看1兆美元（約新台幣32兆元）。」

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