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中國A股狂割韭菜！專家提數據示警：散戶牛市也難賺錢

2024/10/10 12:42

中國股市近期大漲，但有中國學者以數據提醒，表示就算是牛市，中小散戶也是很難賺錢。示意圖。（路透）中國股市近期大漲，但有中國學者以數據提醒，表示就算是牛市，中小散戶也是很難賺錢。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國股市日前大幅上漲，引發許多散戶搶進，不過隨著股市下跌，這些高點進場的散戶因此被套牢。中國學者王明遠近期發出警告，指出「牛市才是中小散戶財富流失的最主要通道」，他引述上海證交所自2007年起發布的16部統計年鑒，分析了投資者狀況和交易數據，發現中小型散戶雖然貢獻絕大多數交易，卻只分得極少數利潤，機構投資者交易額不多，反而拿走了絕大多數收益，強調「越是牛市，中小散戶越要小心，你眼前的繁榮，90%以上並不屬於你」。

中國媒體《財新網》週三（9日）刊出王明遠所撰寫的「即便是牛市來了，中小散戶也很難賺到錢」文章，他以一系列數字警示散戶，指出在中國股市中，很多散戶可謂「吃苦在先，享福在後」，最大限度承擔風險，又最小限度獲得收益。

王明遠引述上海證交所資料指出，截至2022年底，中國4638萬個持股帳戶中，機構投資人僅有12.49萬戶，個人投資者多達4626萬戶，比重達99.73%。至於個人投資者中，近90%是資本不超過100萬元人民幣（約461.3萬元新台幣）的小散戶，其中資本低於10萬元人民幣（約46.13萬元新台幣）者更多達2305萬戶，比重將近一半。

王明遠稱，中國中小型散戶雖然貢獻中國股市絕大多數交易，卻只分得極少數收益。以上交所最後一次公布不同類投資者盈利情況的2017年資料為例，個人投資者貢獻了82.01%的交易額，但僅獲得不到9%的獲利。相形之下，機構投資者交易額不到18%，卻獲得91%以上的利潤，兩者利潤率差達到46倍以上。

而在虧損年度，個人投資者的虧損率卻遠大於專業投資者。個人投資者的總持股市值只有公司法人投資者的39.4%，但虧損額卻有72%，虧損的比重是機構投資者近2倍。

另外在牛市週期中，中小散戶投資者異常活躍，反而是頂級散戶、專業機構比較穩健，謀定而後動，盈利率高。以2014年底至2015年6月的牛市為例，僅占0.5%的頂級散戶及機構法人，就賺走了占總數97.5%的中小散戶的錢。

文章分析，在中國股市大漲的「瘋牛」牛市，是中小散戶財富流失的最主要原因，以2015年牛市及熊市週期為例，資產1000萬元人民幣以上（約4613萬元新台幣）的頂級散戶，其資產增加了76%；資產低於30萬人民幣（約138.39萬元新台幣）的小散戶，其資產卻減少了33%。

王明遠在文章中指出，這些數據提醒著：越是牛市，中小散戶越要小心，「你眼前的繁榮，90%以上並不屬於你，反而大機率是財富流失的管道」。

王明遠最後強調，他並非誘導民眾不相信任何中國股市利多行情，只是對這種「踩踏式入場」的「瘋牛」不看好。

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