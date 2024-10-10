Robotaxi將亮相！特斯拉股價會大漲嗎？郭明錤：恐過於樂觀

特斯拉（Tesla）備受期待的無人駕駛計程車Robotaxi將於美西時間10月10日舉辦的發布會上亮相。（示意圖，美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕〕特斯拉（Tesla）備受期待的無人駕駛計程車Robotaxi將於美西時間10月10日（台北時間10月11日）舉辦的發布會上亮相。天風國際知名分析師郭明錤今稍早在社交平台X發文指出，根據其調查，Robotaxi預計要到2027年第1季才會量產，認為那些預期特斯拉股價會在發布會大漲的投資人，恐要失望了。

郭明錤今稍早發文表示，部分市場參與者樂觀看待10月10日的特斯拉的Robotaxi發佈會，但根據其最新的供應鏈調查顯示，特斯拉的Robotaxi （也稱為Cybercab） 預計要到2027年第1季才會量產，因量產時間尚久，故期待發佈會後特斯拉股價能大漲的預期可能過於樂觀。

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郭明錤還指出，無論Robotaxi提供無人計程車服務的載體，是無人自駕車或利用既有特斯拉車主的汽車，最重要的是該公司全自駕系統（FSD）須符合政府要求 （某些州政府要求L4） 才能運營無人計程車服務。

郭明錤相信特斯拉現在就具備製造Robotaxi所需的硬體設計與生產能力，但量產時間須至2027年第1季，意味著FSD可能也須至2026年後才能達到L4級別。

郭明錤表示，無人計程車趨勢無疑是令人期待的未來，但在此趨勢到來前可能需要更多耐心，並稱以上僅分析本週特斯拉發佈會對股價的短期影響，長期投資者可忽略上述觀點。

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