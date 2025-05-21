台積電盤中差1元重登千金股，收990元。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕AI晶片霸主輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今舉行全球媒體記者會，他預期全世界正布建達數兆美元AI基礎設施，並重申台灣供應鏈居其中關鍵地位，將繼續成長。供應鏈之一的晶圓代工廠台積電（2330）預期是最受惠個股，今股價拉尾盤，最高達999元，僅差1元就重登千金股，最後收990元，上漲12元、漲幅1.23%，市值為25.67兆元，成交量2.62萬張。

黃仁勳今指出，全球正進入打造AI工廠的新產業，預期將會數兆美元的AI基礎建設持續進行，為時達10年，台灣供應鏈位居其中關鍵地位，將繼續成長。儘管地緣政治帶動製造走向多元化，美國製造也不可能全部回流，他並認為DeepSeek的崛起，AI需求不但沒有減少，反而推升運算需求呈現爆炸性成長。

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輝達是台積電主要客戶，台積電先進製程與英特爾、三星大幅拉開差距，為了滿足客戶對AI應用的強勁需求，持續擴產先進製程產能並加速建廠速度，日前宣布今年將新建9座廠，其中，6座晶圓廠與1座先進封裝廠位於台灣，2座晶圓廠位於海外。台積電並預計今年3奈米量產產能將增加6成，2奈米下半年進入大量量產。

外媒也報導，美國「女股神」伍德領軍的方舟投資管理公司（Ark Invest）於19日買進台積電ADR共達19萬7776股，創下自2024年6月以來最大單日買進紀錄，這顯示伍德對台積電營運前景深具信心。

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