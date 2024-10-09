精剛前9月營收22.4億元 年增14.11％

精剛是特殊合金材料大廠，9月自結合併營收為新台幣2.02億元，年減3.95%。（圖擷自精剛官網）

〔記者林菁樺／台北報導〕特殊合金材料大廠精剛（1584）今公告9月自結合併營收為新台幣2.02億元，年減3.95%，累計前9月合併營收達22.4億元、年增14.11%。

精剛指出，因受地緣政治影響船期航班的安排，本月部份產品遞延出貨，單月營收較上月下滑，但整體業績仍超越去年；精剛主力鎳基及鈦基合金兩大產品，可廣泛應用於石油、天然氣工業及國防與航太產業。

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精剛說明，雖然全球經濟前景目前面臨利率政策變動、地緣政治衝突不斷等不確定因素，但航太需求在疫情後復甦恢復正常，精剛產品具獨特性，因此能夠維持穩定接單供貨。

精剛也在營運上持續優化產品銷售組合，進行製程技術改善、有效推動擴產；今年建置完成的VAR設備更進一步拓展鈦合金生產能力，涵蓋從原材料熔煉、鍛打、調質、精整到成品檢驗的全製程，具備一條龍的產銷實力，有助於台灣排除對進口鈦錠的依賴，實現台灣自主生產目標；對未來的生產前景保持樂觀，預期新產品的量產和需求回升可繼續帶動業績增長。

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